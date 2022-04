VIDEO. Piloto español Marc Márquez sufre su sexta caída en la actual temporada

El piloto Marc Márquez perdió el control de su moto en la octava curva de la sesión de de ensayos libres del GP de Portugal.

Durante los ensayos libres del GP de Portugal, el pilo español de Honda, Marc Márquez, sufrió un nuevo accidente mientras se encontraba en la curva número 8 del circuito, sobre el asfalto mojado el piloto perdió el control de su moto, la cual iba a unos 80km/h.

The slow crashes can often be the ones that sting! 👀

But thankfully @marcmarquez93 was all OK after this 1st gear highside in #MotoGP FP3! 💪

#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/qnJB3ZMwzy

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 23, 2022