Kylian Mbappé aún no ha decidido su futuro

Tras coronarse campeón de la liga francesa, el delantero francés "aún está en reflexión", afirmó Leonardo, director deportivo del PSG sobre el futuro de Mbappé.

El París SG y la familia de Kylian Mbappé mantuvieron una reunión en Doha sobre el futuro del delantero, que acaba contrato en junio, confirmó este sábado el director deportivo del club parisino Leonardo, añadiendo que la renovación está “aún en reflexión”, debido al interés por el jugador de equipos como el Real Madrid.

“Sí, hubo negociaciones en Doha, nos reunimos”, declaró Leonardo al micro de Canal+.

“Las negociaciones con Kylian creo que siempre las ha habido. Kylian habla también con nosotros, hay una comunicación constante, está aún en reflexión, lo sopesa todo”, añadió el dirigente brasileño después de que el club parisino empatara ante el Lens y sumara el punto que necesitaba para proclamarse campeón de la Ligue 1 por 10ª vez en su historia.

El viaje de la familia Mbappé a Catar, el país de los propietarios del PSG, era un secreto a voces, ya que el hermano del futbolista, Ethan (15 años) había publicado fotos de la estancia en Doha en las redes sociales.

Según la prensa, en la expedición también estaba la madre del futbolista, Fayza Lamari, mientras que el presidente de la entidad, Nasser al-Khelaifi, se encuentra en su país de origen coincidiendo con el periodo del ramadán.

Tras conquistar el 10º título de su historia, igualando el récord del Saint Etienne, el PSG debe acometer la reconstrucción del equipo después de una temporada marcada por la enésima eliminación en la Liga de Campeones, el gran objetivo del club, esta vez en octavos ante el Real Madrid.

Buena parte de la reconstrucción dependerá de lo que haga Mbappé, que llegó al PSG en 2017 procedente del Mónaco por 180 millones de euros, el segundo fichaje más caro de la historia.

Según la prensa española, el clan Mbappé estaría tratando de sacar más dinero al Real Madrid por un traspaso, algo que ha desmentido la familia y los representantes del jugador.

Según otras fuentes, para la firma del contrato solo quedaría el acuerdo por los derechos de imagen del futbolista, una cuestión no menor para Mbappé, que en la última concentración con la selección francesa se negó a participar en actos con patrocinadores de la federación francesa.

