“Pogba no renovará su contrato con el Manchester United”, expresó Rangnick

El entrenador del Manchester United, Ralf Rangnick dijo en rueda de prensa que Paul Pogba, cuyo contrato vence a final de temporada y se encuentra lesionado, no volverá a jugar más con los "diablos rojos".

Previo al duelo del próximo sábado entre Arsenal y Manchester United en Premier League, Ralf Rangnick, entrenador de los “red devils”, habló sobre la situación de Paul Pogba y comentó que el francés no renovará con el club y por una reciente lesión, no volverá a vestir con los colores de los de Old Trafford.

🚨 Paul Pogba’s set to leave Man United as free agent. Ralf Rangnick confirms: “As things stand, Pogba will NOT renew his contract with Manchester United”. 🔴 #MUFC

“It's most likely that he won't be here anymore next season”, Rangnick added. @utdreport pic.twitter.com/M8Y9yjSfQN

