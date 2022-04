Lewis Hamilton entre los inversionistas que quieren comprar al Chelsea

Lewis Hamilton y la tenista Serena Williams se han unido al consorcio de Sir Martín Broughton para la compra del Chelsea.

El siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se ha posicionado para participar en la compra del club inglés Chelsea, puesto en venta por su propietario ruso Roman Abramovich, anunció el viernes el piloto.

“El Chelsea es uno de los equipos más grandes del mundo y uno de los que más éxito tiene. Cuando escuché hablar de esta oportunidad me dije: ‘Es una de las mejores oportunidades para formar parte de algo tan grande'”, explicó el piloto, al margen del Gran Premio de Emilia-Romaña que se disputará este fin de semana en Italia.

Lewis Hamilton, y la tenista estadounidense Serena Williams, podrían invertir cada uno cerca de 10 millones de libras (13 millones de dólares) en el equipo, como parte del proyecto de compra liderado por Martin Broughton, antiguo presidente del Liverpool. El piloto no ha confirmado la cantidad.

Williams y él, explica el piloto, “fueron contactados por Broughton que les explicó sus objetivos y los del equipo si lograban ganar el concurso de ofertas. Fue increíblemente emocionante, y todo está en línea con mis valores”, declaró Hamilton, aficionado del Arsenal, rival del Chelsea.

“A los cinco o seis años me convertí en aficionado del Arsenal pero mi tío Terry es un gran fan de los ‘Blues’, y he ido a numerosos partidos con él para ver jugar al Arsenal y al Chelsea”, se justificó.

BREAKING | Sir Lewis Hamilton and Serena Williams are committing millions of pounds to one of the bids vying to become the new owners of Chelsea Football Club ⬇pic.twitter.com/CXqs0kEdBw

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 21, 2022