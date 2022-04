¡91 mil 648 almas! El Barça vuelve a imponer récord de espectadores en fútbol femenino

Ante 61 mil 648 personas vibrando en el Camp Nou, el FC Barcelona derrotó al Wolfsburgo en la ida de Champions League y se acerca a su segunda final consecutiva.

Este viernes el FC Barcelona puso medio pie en su segunda final consecutiva de Champions League femenina, 5-1 fue el resultado para las blaugranas sobre el Wolfburgo, además, para sellar una noche para la historia, volvieron a superar el récord de espectadores en un partido femenino en la historia.

We did it again! 🆕 WORLD RECORD! pic.twitter.com/IQMABN7akk

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2022