VIDEO. Cardozo: “Solo un partido hemos jugado con el plantel completo”

Luego de tomar el liderato del Clausura 2022, José Saturnino Cardozo, técnico de Municipal, se mostró preocupado por las constantes bajas escarlatas en el torneo.

Al finalizar el encuentro entre Xelajú MC y Municipal, duelo que terminó en victoria escarlata a domicilio por 0-1, el técnico paraguayo Saturnino Cardozo habló sobre el resultado que pone a sus dirigidos como líderes del Clausura 2022 en la fecha 17.

Dentro de sus declaraciones, el técnico paraguayo se mostró serio de cara a la prensa y entre sus constantes lo que más mencionó fueron las bajas del cuadro escarlata y también habló sobre su futuro.

“Estoy contento por los muchachos, es una cancha difícil y encima por la situación que estamos pasando de tener seis jugadores menos. Sin embargo estos jugadores siempre juegan con personalidad y nos alegra tomar el liderato de manera momentánea”, inició.

Cardozo resaltó que el equipo desea lograr cosas importantes y que ya piensan en el duelo del miércoles ante la Nueva Concepción, “Tenemos que ganar un partido en casa y debemos seguir trabajando”, expresó.

Las bajas en el plantel: el problema de Cardozo

Durante las declaraciones al finalizar el encuentro, el técnico paraguayo constantemente repitió el problema de lesiones y suspensiones que han tenido los escarlatas a lo largo del campeonato, torneo en el que se encuentran líderes.

“Solo un partido hemos jugado con el plantel completo. Hemos estado hasta con 9 bajas, en este partido fueron 6 ¡Es increíble! También es aplaudible lo que hace este plantel, le dimos tiempo a jóvenes y recuperamos jugadores, pero este equipo se diseñó a base de los que están lesionados”, comentó.

👏🏼😈 | Nuestro canterano Jefry Bantes recibió su primera convocatoria al plantel mayor y saldrá esta noche a la banca en el partido contra Xelajú. ¡Dale Jefry, esperamos con ansias tu debut en Liga Mayor! 🔴🔵🔥 pic.twitter.com/y25D4y62UK — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) April 16, 2022

Entre los nombres mencionados por Cardozo se encontraron los de José Carlos Martínez, Jesús Isijara, Moises Hernández, Andy Ruiz y Renato Sequén, quienes en diversas fases del torneo no han estado presentes en el plantel, a esto agregó que “cuando este equipo estén todos será difícil y duro para los rivales”.

“Aquí es más fácil criticar que aportar”…

El técnico analizó su tiempo en Municipal y comentó que estuvo a un penal de lograr una final en el Apertura 2021, dijo que en la Liga Guatemalteca ha visto y escuchado cosas que le parecen “increíbles” y añadió que “aquí (Guatemala) es más fácil criticar que aportar a un trabajo serio”.

¿Seguirá en Municipal el próximo campeonato?

“No lo se, estoy feliz con el grupo, el presidente y el proyecto, tengo contrato hasta mayo y no se sabe lo que puede pasar. Me trato de enfocar de lleno en nuestro objetivo de buscar el título. Acá (Guatemala) parece que solo el que sale campeón es el bueno y creo que hemos hecho un buen trabajo. Nos ha costado por las lesiones y eso es algo que muchas veces la gente no lo ve”, concluyó.

