Cristiano Ronaldo le da la victoria al United con su hat-trick número sesenta

Aprovechando las derrotas de Arsenal y Tottenham, el Manchester United escala a la quinta posición derrotando al colista Norwich con triplete de Cristiano Ronaldo.

Esta jornada 33 de la Premier League dejó una brillante actuación de Cristiano Ronaldo, el portugués lideró el ataque del Manchester United anotando su hat-trick 60 y le dio el triunfo a los “red devils” 3-2 ante el Norwich, resultado que le sirvió par escalar al quinto puesto luego de las derrotas de Tottenham (4º) y el Arsenal (ahora 6º) .

Cristiano Ronaldo fue la estrella absoluta de los ‘Red Devils’, con un ‘triplete’ en Old Trafford, que permite a su equipo ser el gran beneficiado del día en la carrera por el ‘Top 4’, al que aproxima a 3 puntos.

El partido fue mucho más complicado de lo esperado para el Manchester United ante el último clasificado.

Cristiano Ronaldo adelantó a los locales en la primera media hora (minutos 7 y 32), pero el Norwich sorprendió equilibrando después, con dianas de Kieran Dowell (45+1) y Teemu Pukki (52).

Pukki becomes the first Norwich player ever to score 10+ goals in successive @premierleague seasons! 👏#NCFC | 🔴 #MUNNOR 🟡 2-2 (57) pic.twitter.com/5grpnNQo5o

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) April 16, 2022