Ancelotti le responde a Xavi su punto de vista sobre qué es jugar bien

"Me gustaría contestar con una pregunta, ¿qué significa jugar bien?...", inició la respuesta a la pregunta Ancelotti.

Publicidad

Previo a su duelo de este domingo frente al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti habló en la rueda de prensa en la que tocó temas de Liga, la renovación de Modric y la respuesta al estilo de Juego para Xavi.

Ancelotti se mostró consiente de la presión que vive su club, ya que, FC Barcelona y Sevilla siguen atentos a un error del Madrid para cortarle distancia sobre el final del campeonato. “Creo que todo el mundo está esperando el pinchazo nuestro y esperemos que este no llegue. Lo importante será sumar puntos hasta que acabemos la liga”, inició Carlo.

“Cada partido puede ser una trampa, sabemos que Sevilla sigue luchando por la competición”, agregó.

La renovación de Modric

El entrenador fue preguntado sobre la renovación de Luka Modic, quien a final de temporada vence su contrato. “Yo creo que Luka va a terminar su carrera en el club, no creo que haya problemas para que renueve”, dijo.

“Tengo que destacar que yo entrené a Paolo Maldini, él no se retiró hasta ganar la última Champions con 40 años, me gustaría compararle con él, por la calidad, la seriedad y como entiende el juego, son leyendas del fútbol”, elogió el entrenador.

La respuesta a las palabras de Xavi

El entrenador catalán dijo previo al duelo ante el Eintracht dijo que “el club más complicado de dirigir es el Barça”, esto porque existe una presión aparte a la de ganar títulos, la cual es “jugar bien”.

Ancelotti fue consultado sobre esta cuestión en rueda de prensa y respondió: “Me gustaría contestar con una pregunta, ¿qué significa jugar bien? Cada uno tiene su propia opinión, para mí hacer bien cuando tienes y cuando no el balón. Tu puedes defender bien y no significa que estás jugando bien, si tu juegas bien y vas mal con el balón no lo estás haciendo bien. El fútbol es atacar y defender y jugar bien es cuando se hacen estas dos cosas bien”, respondió.

(Visited 15 times, 15 visits today)

Publicidad