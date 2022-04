Entrevista. Leslie Ramírez relata cómo fue su llegada a Chivas Femenil

"Ese día (confirmación de su fichajes) se juntó el mejor escenario posible, no tenía que escoger, podía jugar para Chivas y para Guatemala", expresó Leslie Ramírez para Publinews.

El fútbol guatemalteco vivió un suceso importante para su desarrollo, el pasado mes de febrero llegó la primera jugadora nacional a la Liga MX Femenil, Leslie Ramírez de 26 años se convirtió en jugadora de Chivas, fichaje que causó revuelo en el vecino país, debido a que este club solo contrata futbolistas de México.

¡Bienvenida al Rebaño Sagrado, @32bambam_10! 🙌 🐐 Desde hoy defenderás con honor y orgullo este escudo 🔴⚪️ 👉 https://t.co/FIi3mn3Xis pic.twitter.com/eHKzoFTRC9 — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) February 26, 2022

Ramírez, quien nació en Los Ángeles, cuenta con tres nacionalidades: la estadounidense por su lugar de nacimiento, la guatemalteca por su madre y la mexicana por su padre. La herencia de su papá le permitió formar parte del rebaño sagrado.

Según lo explicado por el club, esto basado en el artículo 30 de la Constitución Política de México, Ramírez puede formar parte del plantel porque al tener un padre con nacionalidad mexicana, ella también obtiene la nacionalidad del vecino país.

De igual manera, el club no le obligó a Leslie a abandonar a Guatemala, algo que le permite a “Bambam” representar a sus raíces en club y selección. “Para mí es muy especial por poder representar a mis dos padres en un nivel muy alto”, dijo Ramírez.

La llegada de Leslie a Chivas

La vida es muy chistosa la verdad, hubo un señor que vio mis videos en Europa y le pregunto a una de mis compañeras que si podía hablar conmigo y él me dijo que tenía talento para jugar en un mejor equipo. Haciendo llamadas me comentó que conocía a alguien con el contacto de Nelly Simón (Directora deportiva de Chivas) y acepté que le enviara mis datos.

Hubo días en los que ella no respondía, él se desesperó y me dijo que si quería el teléfono de ella y le dije que sí, no tenía nada que perder. Le escribí y nos hablábamos todos los días, le conté los motivos por los que estaba en Guatemala y me comentó que en Chivas nunca ha habido una jugadora extranjera y que era algo por lo que teníamos que esperar la decisión de la junta del club.

Las esperada llamada…

Dos días antes del debut con la sele (el primer partido con Guatemala fue 16 de febrero) me llamó Nelly diciéndome de las buenas noticias y me dijo que todo estaba bien. Ese día se juntó el mejor escenario posible, no tenía que escoger, podía jugar para Chivas y para Guatemala.

¿Cómo fue el recibimiento en el vestuario?

Desde mi primer día me han recibido en el equipo con las manos abiertas, con mucho amor, estoy creciendo demasiado como jugadora y como persona. Llegar a media temporada es difícil, el equipo ya tiene ritmo, pero tienen paciencia conmigo y me reciben de la mejor manera, no me tratan diferente por ser extranjera, y ahora que viajé con Guatemala me han demostrado mucho apoyo, me siento parte del grupo.

¿Cuáles son sus metas con Chivas?

Lo primero es ganar un campeonato, eso será siempre nuestra meta, lo segundo es tener paciencia conmigo misma, soy muy competitiva, debo confiar en el proceso para poder demostrar mi juego con los entrenadores y conocer a mis compañeras en la cancha.

Entrevista completa:

