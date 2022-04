Xavi defiende la filosofía de juego del Barcelona

"A nosotros lo que nos exige es la historia del Barça, no el Madrid. Desde que llegó Cruyff, hace casi 40 años, se puso este listón de ganar jugando bien. No tenemos nada que ver con el Madrid", afirmó el técnico catalán.

El Barcelona recibe este jueves al Eintracht Frankfurt por la vuelta de los cuartos de final de la Europa League el juego de ida finalizó 1-1 en territorio alemán, los catalanes buscarán sentenciar la eliminatoria en su casa.

Xavi Hernández compareció este miércoles con los medios previo al duelo de Europa League ante el Frankfurt, el técnico catalán fue cuestionado sobre la clasificación del Real Madrid ante el Chelsea en cuartos de final de Champions League.

El entrenador azulgrana, que reconoció haber visto la noche anterior al Real Madrid, destacó “el espíritu y competitividad” del equipo merengue, pero dejó claro que no hay comparación entre blaugranas y merengues.

Xavi defiende la filosofía de juega del Barcelona

Xavi Hernández proclamó este miércoles que la idiosincracia del Barcelona le convierte en un club único. “En el Barça nos va la vida en cada partido porque aquí tenemos la obligación de ganar y hacerlo jugando bien”.

“Yo no sé la idiosincracia del Madrid, sí que tiene un gen competitivo muy grande, pero a nosotros lo que nos exige es la historia del Barça, no el Madrid. No miramos al Madrid para exigirnos porque desde que llegó Cruyff, hace casi 40 años, se puso este listón de ganar jugando bien. No tenemos nada que ver con el Madrid”, reclamó Xavi en conferencia de prensa.

“Es que esto es el Barça. Tenemos la obligación de ganar… y de jugar bien. No nos vale con el 1-0 y ya está… Conocemos la casa y aquí hay que ser excelentes en todo lo que hacemos. Es el club más difícil y exigente del mundo; lo dice la historia. Seguro, porque durante toda la semana hay un debate espectacular sobre lo que ha pasado. Aquí hay que ser excelentes en todo lo que hacemos. Este el club más difícil del mundo, el más exigente. Y ganar jugando bien es muy difícil”, definió.

Respecto al partido ante el Frankfurt, el técnico del Barça advirtió que su equipo “tendrá que ser más responsable con la pelota porque repasando el vídeo del partido de ida vimos que se perdieron muchos balones innecesariamente. Perdimos demasiado el balón y ellos se conectaron para salir a la contra. Sufrimos, esa es la realidad. Hay que defender mejor con balón, ser más pulcros. Jugando en casa podemos hacerlo mejor”.

