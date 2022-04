Así luce el panorama de los equipos que luchan por la permanencia en la Liga Nacional

Achuapa dio un paso significativo este fin de semana en la lucha por la permanencia tras conquistar tres puntos importantes tras derrotar (1-0) a Comunicaciones en el estadio Manuel Ariza

El descenso en la Liga Nacional de Guatemala aún no está decidido, pero el Deportivo Achuapa dio un paso significativo este fin de semana tras conquistar tres puntos importantes tras derrotar (1-0) a Comunicaciones en el estadio Manuel Ariza. Con este triunfo los cebolleros se alejaron a 5 puntos de Sololá en la lucha por la permanencia en la tabla acumulada.

Achuapa también está en la lucha por meterse a la fase final de la Liga Nacional, tras 16 jornadas, los cebolleros se ubican en la séptima posición con 24 puntos.

Sololá y Nueva Concepción los grandes perdedores de la jornada

Las duras derrotas de Sololá y Nueva Concepción este fin de semana complican las aspiraciones de ambas instituciones para mantener la categoría.

Sololá: los murciélagos cayeron goleados (6-0) en su visita a Santa Lucía Cotzumalguapa este domingo, Sololá es el último lugar en el Clausura 2022 y en la tabla acumulada el panorama no es alentador ya que se ubican en la posición 11 con 35 puntos, ocho más que la Nueva Concepción.

Nueva Concepción: el panorama para la Nueva Concepción es dramático, pues la semana pasada se quedaron sin técnico y este fin de semana cayeron 5-1 en su visita a Cobán Imperial. En el Clausura 2022 se ubican en la posición 11 con 11 puntos, pero en la tabla acumulada son últimos con tan solo 27 puntos, su descenso se podría consumar en las próximas dos fechas si no logran sumar de tres puntos.

Calendario de los clubes involucrados en el descenso:

Achuapa:

J17: Malacateco vs. Achuapa

J18: Achuapa vs. Xelajú

J19: Nueva Concepción vs. Achuapa

J20: Achuapa vs. Cobán Imperial

J21: Iztapa vs. Achuapa

J22: Achuapa vs. Municipal

Sololá:

J17: Sololá vs. Guastatoya

J18: Antigua GFC vs. Sololá

J19: Comunicaciones vs. Sololá

J20: Sololá vs. Malacateco

J21: Xelajú vs. Sololá

J22: Sololá vs. Nueva Concepción

Nueva Concepción:

J17: Nueva Concepción vs. Iztapa

J18: Municipal vs. Nueva Concepción

J19: Nueva Concepción vs. Achuapa

J20: Santa Lucía vs. Nueva Concepción

J21: Nueva Concepción vs. Guastatoya

J22: Sololá vs. Nueva Concepción

