A Guatemala solo le sirve ganar para avanzar a la próxima ronda del Clasificatorio W Concacaf

La Selección Femenina debe ir a ganar a Costa Rica por dos o más goles de diferencia para lograr su boleto a la próxima ronda del clasificatorio.

La Selección Femenina de Guatemala sufrió un duro revés el pasado viernes en el estadio Pensativo ante San Cristóbal y Nieves (1-2), un resultado que complicó sus aspiraciones para avanzar como primeras del Grupo B, ya que solo el primer lugar de cada grupo avanza de ronda.

Guatemala se enfrenta este miércoles a Costa Rica en el Estadio Nacional de dicho país (19:00 hrs). La ticas llegan a este partido como líderes de grupo y con el handicap de poder empatar o incluso perder y aún así avanzar al Campeonato W Concacaf.

Pese a la derrota ante San Cristóbal y Nieves el pasado viernes, Guatemala aún tiene posibilidades para avanzar de ronda, sin embargo necesitan ganar sí o sí en suelo costarricense y por más de un gol.

Actualmente Costa Rica tiene 9 puntos y una diferencia de +17, mientras que Guatemala suma 6 puntos y una diferencia de +14, es decir, Guatemala tendría que derrotar a Costa Rica por una diferencia de dos o más goles para avanzar a la siguiente ronda (0-2, 1-3, 2-4…) un triunfo por solamente un gol de diferencia significaría la eliminación para la Azul y Blanco.

El partido está programado para las 19:00 hrs en el Estadio Nacional de Costa Rica.

Los seis ganadores de grupo del Clasificatorio W de Concacaf avanzarán al Campeonato W de la Concacaf junto a Estados Unidos y Canadá, se dividirán en dos grupos de cuatro equipos y jugarán en formato de todos contra todos. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales del torneo y se clasificarán para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Mientras tanto, los dos equipos del tercer lugar avanzarán a un Playoff Intercontinental de la FIFA.

Las semifinales, la final y el partido por el tercer lugar del Campeonato W de Concacaf se jugarán en un formato de eliminación simple, y el ganador del torneo se clasificará para los Juegos Olímpicos de París 2024 y la Copa Oro W inaugural de Concacaf, que se llevará a cabo en 2024.

El subcampeón y el tercer lugar del Campeonato W de Concacaf también se enfrentarán en una serie de play-in olímpicos de Concacaf, programada para septiembre de 2023. El ganador del play-in también clasificará para los Juegos Olímpicos de París 2024 y la Copa Oro W de Concacaf.

The final matchday of 2022 Concacaf W Championship Qualifying has come, with the fate of all six groups still in the balance #ConcacafW #WeBelong https://t.co/bO3fkkRgeP

— Concacaf W (@ConcacafW) April 11, 2022