¡Partidazo! Manchester City y Liverpool protagonizan entretenido empate

El partido cumplió con las expectativas, vibrante empate (2-2) se vivió en el Etihad Stadium, resultado con el que el City mantiene el liderato de la Premier League.

Manchester City recibió este domingo al Liverpool por la jornada 32 de la Premier League, una auténtica final ya que ambos clubes llegaban a este encuentro con solo un punto de diferencia (City, primero, Liverpool, segundo).

El partido no decepcionó y el marcador finalizó 2-2, los locales se pusieron dos veces por delante en el marcador, pero el Liverpool logró reaccionar, más no logró la remontada que los hubiera puesto como líderes de la Premier League.

Which way will this one go? ⬅️➡️ A huge second half coming up!#MCILIV — Premier League (@premierleague) April 10, 2022

Manchester City 2-2 Liverpool

Manchester City y Liverpool regalaron uno de los mejores partidos de la temporada de la Premier League, encuentro que tuvo intensidad y emociones desde el primer cuarto del partido.

Tan solo habían transcurrido 5 minutos del encuentro, cuando el capitán Kevin De Bruyne adelantó a los locales, disparo desde afuera del área que se desvió en Joel Matip e impactó en el poste para ingresar en el arco defendido por Alisson Becker.

Sin embargo, tan solo algunos minutos después, los ‘redes’ pusieron el empate por medio de Diogo Jota. El delantero portugués definió de primera intención tras una asistencia de Trent Alexander-Arnold.

Cuando parecía que el juego se iría al descanso con el empate, apareció Gabriel Jesús (37′), quien aprovecho la mala marca en zona del Liverpool y remató solo dentro del área para devolverle la ventaja a los locales.

Los ‘reds’ iniciaron mejor la segunda parte y al 46 el senegalés Sadio Mané puso el empate en el Etihad Stadium. Gran asistencia del egipcio Mohamed Salah, quien hablitó a Mané para que este venciera a Ederson y pusiera el 2-2.

Al 63′, el City había tomado nuevamente la ventaja en el partido por medio de Raheem Sterling, sin embargo, el árbitro con ayuda del VAR anuló el gol por un ligero fuera de lugar del atacante inglés.

El marcador no sufrió más movimientos y finalizó con el 2-2, resultado con el que Manchester City mantiene el liderato a 6 jornadas para el final de la temporada.

An end-to-end game ends all square at the Etihad. pic.twitter.com/bcgHIeNo2m — Liverpool FC (@LFC) April 10, 2022

