James Rodríguez estaría presionando su salida del futbol de Catar

Según el medio catarí 'Tembah', el colombiano estaría presionando al Al-Rayyan para poder salir hacia el fútbol europeo y por eso se negó a competir ante el Istiklol en la Champions Asiática.

Publicidad

James Rodríguez atraviesa un complejo momento a nivel futbolístico y su futuro es un misterio. El jugador del Al-Rayyan se quedó sin Mundial con Colombia y tampoco está feliz en su club. El viernes su equipo se enfrentó con el FC Istiklol Dushanbe por la Champions de Asia y él no estuvo presente por decisión propia.

Mientras su equipo debutaba en la competencia, los fanáticos se sorprendieron al descubrir que James Rodríguez no estaba ni en el once inicial ni en el banco de suplentes.

Desde el pasado 5 de marzo que el volante no compite en el equipo ya que en ese momento se ausentó para unirse a la selección de Reinaldo Rueda. Aun así, su ausencia en el último cruce no es casual ya que las cosas no están bien en el conjunto de Catar.

🤔 James Rodríguez: versión sobre su inexplicable ausencia con Al Rayyan. ¿Qué pasó? → https://t.co/34MjzeClqs pic.twitter.com/I4Y3kflOfZ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 9, 2022

¿Qué pasa con James Rodríguez?

Según el medio catarí ‘Tembah’, el colombiano estaría presionando al Al-Rayyan para poder salir hacia el fútbol europeo y por eso se negó a competir ante el Istiklol.

El problema es que James Rodríguez tiene contrato hasta 2024 y su cláusula de salida es de 7 millones de euros. Sumado a esto, la falta de continuidad tampoco lo deja bien parado ante un posible fichaje y habrá que ver si algún conjunto de Europa se la juega por el cafetero.

🇨🇴❌ James Rodríguez, una vez más ausente: tampoco estuvo en Champions asiática ⚽🇶🇦 El colombiano no estuvo ni en la banca para el duelo ante el FC Istlikol Dushanbe de Tajikistán.https://t.co/cSXkZgqjzm — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) April 9, 2022

Otra de las posibilidades es que elija viajar a Estados Unidos ya que en varias oportunidades mencionó que le gustaría competir en la Major League Soccer (MLS).

“No se dónde me voy a retirar, es una buena pregunta. Quisiera Estados Unidos, es un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de allá me encanta, siempre voy en vacaciones allá”, relató en una transmisión en su canal de Twitch.

👀🇨🇴 ¡James Rodríguez se negó a jugar en su club y reclama por su salida!https://t.co/yrlW4gtYXS — Diario Olé (@DiarioOle) April 10, 2022

(Visited 8 times, 8 visits today)

Publicidad