Charles Leclerc se apunta la ‘pole position’ del GP de Australia

El píloto monegasco hizo el mejor tiempo y saldrá por delante de Max Verstappen en el circuito de Albert Park en Australia.

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) realizó el mejor tiempo en las calificaciones del sábado, por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), y saldrá en ‘pole position’ el domingo en Melbourne, para el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia.

En la segunda línea de la tercera manga de la temporada estarán el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que fue tercero, y el británico Lando Norris (McLaren).

Leclerc es el primer piloto diferente a Lewis Hamilton en hacerse con la pole en Melbourne desde 2014.

A pesar de un sol cegador del que varios pilotos se quejaron en el circuito de Albert Park de la ciudad australiana, el ‘poleman’ monegasco brilló con luz propia para superar al Red Bull de Verstappen.

“¡Me sentí bien! Más aún porque es un circuito donde siempre lo pasé mal en el pasado (…), el coche es agradable de conducir, todo es posible mañana, necesitamos una buena salida”, comentó Leclerc luego de su segunda pole de la temporada.

Presenting the @pirellisport Pole Position Award to @Charles_Leclerc in Australia?

None other than @MotoGP legend @Official_CS27! 🤩#AusGP #F1 pic.twitter.com/yBm9oefp70

— Formula 1 (@F1) April 9, 2022