Entrevista. Leslie Ramírez: “Me di cuenta que estoy donde quiero”

Leslie Ramírez, jugadora de Chivas, conversó con Publinews previo al duelo frente a San Cristóbal y Nieves y nos cuenta su camino hasta de emociones que la han llevado hasta la selección guatemalteca.

Publicidad

Leslie es divertida y pese a estar detrás de monitor se puede sentir su buena vibra y su emoción cada vez que habla de selección nacional, a donde no le fue fácil llegar, pues tuvo que ser persistente para poder portar la remera azul y blanco, colores que ahora luce con orgullo y con los que sueña llegar a un Mundial.

Como muchas historias de nuestros compatriotas, “Bambam”, como también es conocida, nació en Los Ángeles, California, pero es hija de padre mexicano y madre guatemalteca, quienes partieron de su país en busca del “sueño americano” para tener un mejor futuro, algo que con mucho sacrificio consiguieron y que hoy hace que Leslie se sienta orgullosa e identificada con sus raíces.

La volante, que se ha convertido en una de las figuras de la selección femenina y con la que debutó el 16 de febrero, habló con Emisoras Unidas sobre su travesía para unirse a la “sele” y a Chivas. También habla sobre los sacrificios que deben hacer como seleccionadas y que incluso han derramado lágrimas, pero lo hacen con el corazón para que el camino de las futuras generaciones sea menos difícil.

Guatemala se enfrentará este viernes a San Cristóbal y Nieves en el estadio Pensativo (15:00 horas) y el 12 de abril ante Costa Rica como visitante, en el Clasificatorio Concacaf W.

¡¡VAMOS AL ESTADIO!! 🏟️ llegó el momento de apoyar a la #SeleMayorFem 🔵⚪️ 👋Ven y acompaña este 8 de abril la Sele Mayor Femenina en su camino al Clasificatorio del Campeonato W de la Concacaf. 🇬🇹Guatemala 🆚 St. Kitts And Nevis🇰🇳

📆8 de abril 2022

⏰15:00 hrs

🏟️Pensativo pic.twitter.com/3ZIsI122VS — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) March 31, 2022

¿Cómo se da tu llegada a selección?

Hice una prueba hace tres años, pero no pasó nada, luego contacté al profe Edy Espinosa y me presenté, pero él me dijo que quería ver primero a las jugadoras que hay en Guatemala y lo entendí. Me quedé entonces a la espera de una llamada, pero no ocurrió y tiempo después un youtuber, que habla del futbol guatemalteco me reconoció en un restaurante en Los Ángeles y me hizo una entrevista, unas semanas después hablé con el técnico y aquí estoy.

Tuviste un buen debut con selección ante Islas Vírgenes de Estados Unidos, ganaron 9-0…

Creo que sí (sonríe), fallé goles, metí goles, pero lo importante fue que conseguimos el resultado que estábamos buscando. Tenía nervios. La verdad fue un momento increíble, estar en La Antigua escuchando a la afición me dio tanta vida y me di cuenta que estoy donde quiero.

¿Cómo es el grupo de la selección nacional?

Ninguna jugadora es más importante que otra y lo hemos demostrado, en el partido ante Curazao (victoria 0-6 de Guatemala el pasado 19 de febrero) todas las jugadoras de ataque fueron cambiadas y las que ingresaron también hicieron gol, esto no es casualidad, son resultados de nuestro trabajo.

¿Cuál es tu análisis de los próximos rivales?

Este 8 (hoy ante San Cristóbal y Nieves) y el 12 (ante Costa Rica) debemos de ir con todo. Debemos ganar, no hemos parado desde la pandemia y siento que estamos preparadas para estos dos juegos.

¿Te ves en el Mundial 2023?

Ir a un mundial es nuestra meta, pero antes de correr debemos caminar. Nos enfocamos en darlo todo en los entrenamientos y no solo pensar en estos partidos que vienen, sino en el futuro. Queremos poner el nombre de Guatemala en alto y demostrar nuestro talento. A veces no es rentable jugar con la selección, requiere de sacrificio, gastar de nuestro propio dinero, muchas veces es estresante y podemos hasta terminar llorando, pero jugamos para que el futuro sea más fácil para las próximas generaciones.

¿Cómo se dio tu llegada a Chivas?

La vida es muy chistosa (sonríe), un señor que vio mis videos en Europa le preguntó a una de mis compañeras que si podía hablar conmigo. Él me dijo que tenía talento para jugar en un mejor club. Haciendo llamadas me dijo que conocía a alguien con el contacto de Nelly Simón (Directora deportiva de Chivas) y que si quería que le mandara mis datos y acepté.

Al no recibir una respuesta él optó por darme el número de Nelly y le escribí. Hablábamos todos los días y me comentó la política del club de solo jugar con mexicanas y que debíamos esperar. Dos días antes de mi debut con la sele me llamó y me dio buenas noticias, se juntó el mejor escenario posible, no tenía que escoger entre jugar para Chivas o para Guatemala.

¿Y cuál es tu meta?

Lo primero que quiero es ganar un campeonato con Chivas, esa será siempre nuestra meta, lo segundo es tener paciencia conmigo misma. Soy muy competitiva, debo confiar en el proceso y creer que todo lo que es para mí me va a encontrar.

Entrevista completa:

(Visited 17 times, 5 visits today)

Publicidad