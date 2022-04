Tiger Woods confirma su participación en el Masters de Augusta

El regreso de Tiger Woods monopolizará la atención el jueves en el arranque del Masters de Augusta, donde el astro estadounidense se dice dispuesto a pelearle incluso el título a los candidatos.

El asombroso regreso al golf de Tiger Woods monopolizará la atención el jueves en el arranque del Masters de Augusta, donde el astro estadounidense se dice dispuesto a pelearle incluso el título a los numerosos aspirantes, entre ellos el español Jon Rahm.

“Creo que sí” puedo ganar, dijo sin el menor atisbo de dudas Woods el martes en el Augusta National Golf Club (Georgia), el último lugar donde compitió antes de su brutal accidente automovilístico de febrero de 2021.

Si, como se espera, da el golpe de salida este jueves, Woods culminará quizás la más inesperada de sus épicas resurrecciones y lo hará de nuevo en Augusta, donde 25 años atrás abrió una nueva era en el golf con su primer título de Grand Slam.

Tiger Woods believes he can win a sixth Green Jacket this week. #themasters pic.twitter.com/WHjD4BcOcx

— The Masters (@TheMasters) April 5, 2022