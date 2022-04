Países Bajos anuncia el regreso de Ronald Koeman como seleccionador

Tras su paso por el FC Barcelona, el técnico neerlandés volverá a dirigir al combinado nacional a partir de enero de 2023 del que ya fue entrenador entre 2018 a 2020.

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) anunció este miércoles que Ronald Koeman, despedido del FC Barcelona el año pasado, volverá a ser entrenador nacional de Países Bajos en 2023 tras el Mundial de Catar, sucediendo a Louis van Gaal.

“Espero con impaciencia esta nueva colaboración. Hace un poco más de un año y medio, no dejé el equipo nacional neerlandés por estar descontento”, declaró Koeman, citado en un comunicado.

Koeman ya fue entrenador de Países Bajos de 2018 a 2020.

🔶 Back as our coach from 2023: 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐊𝐨𝐞𝐦𝐚𝐧! 🇳🇱 #Koeman2026 | @RonaldKoeman pic.twitter.com/iZhpXlLCHG

Su nuevo contrato con la KNVB irá hasta el Mundial de 2026 y fue firmado por las dos partes, precisó la federación.

“Estamos muy felices de que Ronald vuelva el año próximo. Durante su anterior ‘mandato’ como entrenador nacional, su trabajo y sus resultados habían sido muy satisfactorios”, subrayó Marianne van Leeuwen, directora de fútbol profesional en la KNVB.

Koeman sucederá de este modo a Louis van Gaal, designado al frente de la “Naranja” en agosto para dirigir al equipo nacional hasta el Mundial de Catar, del 21 noviembre al 18 de diciembre.

Let's make new memories 💫

↪ See you next year, coach! 🦁#Koeman2026 | @RonaldKoeman pic.twitter.com/vlV5RzjVhx

— OnsOranje (@OnsOranje) April 6, 2022