Periodismo deportivo de Guatemala lamenta la muerte de Juan Zanassi

El exatleta olímpico, Juan Zanassi, y recordado por ejercer la comunicación deportiva en Guatemala falleció este 4 de abril a los 75 años de edad.

Luego de varios meses con quebrantos de salud, este 4 de abril de 2022, Juan Zanassi partió de este mundo a la edad de 75 años, el argentino quedará en el recuerdo de muchos seguidores del deporte guatemalteco gracias a sus transmisiones y programas deportivos en la televisión abierta del país.

Zanassi es recordado por los guatemaltecos por sus participaciones en eventos y programas deportivos transmitidos en los canales de Televisión abierta (3,7, 11 y 13).

Involucrado con el deporte desde su juventud, Juan Zanassi fue un destacado atleta de remo durante los años 60 en su Argentina natal, incluso fue atleta olímpico y represento a su país en las justas de Tokio 1964, siendo el más joven de la delegación con 17 años.

Luego de representaciones en su país, viajó a México en los 70′ y estuvo involucrado en la dirección técnica del remo en el vecino país y no fue hasta 1988 que aterrizó en Guatemala. En “Guate”, Zanassi comenzó a desenvolverse en su pasión, el remo, y estuvo involucrado en este deporte hasta que en las Olimpiadas de Sídney en el año 2000, fue el jefe de la delegación nacional que participó en las justas.

A pesar de siempre estar ligado al deporte, el mayor recuerdo que queda dentro de la retina de los guatemaltecos es su participación en la comunicación deportiva en los canales nacionales. Zanassi tuvo su primera cobertura internacional en los juegos olímpicos de Atenas y desde entonces acompaño a las diferentes delegaciones guatemaltecas en distintos eventos.

Uno de los programas por los que será recordado fue “Teledeporte”, transmitido en televisión abierta, este acompañaba a los guatemaltecos durante las noches de domingo con temas de diferentes deportes. En este programa, Zanassi hacía dupla con una de las leyendas del CSD Municipal, José Emilio “Pepe” Mitrovic.

Entre los mensajes de despedida, se encuentra los de sus excompañeros en el noticiero “Noti7”. “Gracias por tu amor por Guate. En mi caso, el gran amigo, el jefe, quien creyó en mí y después del casting me abrió las puertas en el noticieron en el 2006. Te quiero por siempre”, fue el mensaje publicado por la presentadora Ely Recinos.

María Renée Pérez también colocó un mensaje de despedida: “¡Gracias por todo lo que me diste!, ¡Gracias por las pláticas y gracias por tu amistad!, Te quiero muchísimo, te voy a extrañar”.

Gracias Juanito por todo lo que me diste! Me formaste, me regañaste, me hacías llorar pero crecí y pude compartirlo todo con vos! Gracias por ese corazón chapín que llevabas! Gracias por las pláticas y gracias por tu amistad! Te quiero muchísimooooo, te voy a extrañar tanto! 🤍

— María Renée Pérez (@mariarenepy) April 4, 2022