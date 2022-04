Concacaf nombra a Kevin Moscoso como el mejor portero de la región en 2021

Luego de la consagración en la Liga Concacaf 2021 con Comunicaciones, Kevin Moscoso supera en la votación a guardametas de la talla de Keylor Navas y Guillermo Ochoa.

La Concacaf media la transmición de sus premios del año 2021, presentó el mejor once de la región y entre estrellas internacionales como Christian Pulisic, Sergiño Dest, Alphonso Davies, se encontró un guatemalteco, Kevin Moscoso fue nombrado como el portero del mejor equipo del pasado año.

Moscoso fue nombrado como el mejor portero de la Liga Concacaf en 2021, luego de apoyar al cuadro albo en la conquista del título a finales del año pasado. Además, dentro de la competición obtuvo dos marcos a cero y fue vital en las llaves que atravesó Comunicaciones.

Su cierre de año fue brillante a nivel internacional, ya que, no solo conquistó el título de la Liga Concacaf sino que también estableció un récord de atajadas en la historia de la competición (34).

En Guatemala, Moscoso junto a Comunicaciones alcanzó la gran final, pero perdieron ante Malacateco el Apertura 2021 y se quedaron a un paso de conseguir un histórico doblete.

La ceremonia, realizada de manera virtual, nombró de igual manera a sus dos mejores jugadores del año.

La estadounidense Crystal Dunn fue nombrada como la mejor jugadora del año. Dunn ganó la medalla de Bronce en Tokio 2020 con su país y a nivel de clubes ganó la 2021 NWSL Challenge Cup con Portland Thorns.

"I'm here to let other women who look like me know that their dreams matter and their dreams are achievable… That's the beauty of this game. That's why I play." 💜@Cdunn19 talks about what it means to win Concacaf Women's Player of the Year#ConcacafAwards |@USWNT @ThornsFC pic.twitter.com/fW3LWPRLXM

— Concacaf (@Concacaf) April 5, 2022