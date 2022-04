Medvedev pasa por el quirófano y podría perderse el Roland Garros

El tenista ruso, número dos del mundo, estará fuera del circuito entre 1 y 2 meses y su participación en Roland Garros estaría comprometida.

Daniil Medvedev, número dos mundial, será baja en el circuito tenístico durante “probablemente entre uno y dos meses”, para curarse una lesión, anunció este sábado el ruso, cuya participación en Roland-Garros parece de este modo comprometida (22 de mayo-5 de junio).

“Juego desde hace algunos meses con una pequeña hernia. Con mi equipo, hemos decidido arreglar el problema con una pequeña operación. Estaré probablemente ausente durante un mes o dos si trabajo duro para estar de regreso rápidamente en las pistas”, indicó Medvedev en su cuenta Twitter.

Número uno mundial durante dos semanas a principios de marzo antes de devolver ese puesto a Novak Djokovic, el 21 del mismo mes, el ruso no parecía estar bien en los últimos torneos.

Hi everyone. The last months I have been playing with a small hernia. Together with my team I have decided to have a small procedure done to fix the problem. I will likely be out for the next 1 – 2 months and will work hard to be back on court soon. Thanks for all the support.

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) April 2, 2022