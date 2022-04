Así queda definida la fase de grupos del Mundial de Catar 2022

Este viernes se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo Catar 2022, torneo que ya cuenta con 29 selecciones clasificadas. Conoce los detalles en la siguiente nota.

La Copa Mundial de Catar 2022 conoció este viernes como quedaron definidos los grupos para el torneo que dará inicio el 21 de noviembre y concluirá el 18 de diciembre de 2022 y contará con 32 selecciones clasificadas.

#FinalDraw | Así quedaron conformados los grupos para el Mundial de Catar

Esta será la última Copa del Mundo que tendrá 32 selecciones participantes, ya que, en la edición de 2026 participarán 48 selecciones.

En el sorteo realizado este viernes, dentro de los bombos para el sorteo solo se encontraban 29 selecciones, ya que, aún quedan pendientes de resolver 3 puestos vía el repechaje. Los duelos por definirse son el repechaje entre Sudamerica (Perú) vs. Asia (Emiratos Árabes o Australia), Concacaf (Costa Rica) vs. Oceanía (Australia) y el europeo entre Gales vs. Ganador (Escocia vs. Ucrania).

Así quedaron conformados los grupos:

Grupo A:

Catar

Ecuador

Senegal

Países Bajos

#FinalDraw | El Grupo A queda conformado por: ➡️ Catar 🇶🇦

➡️ Ecuador 🇪🇨

➡️ Senegal 🇸🇳

#FinalDraw | El Grupo A queda conformado por: ➡️ Catar 🇶🇦
➡️ Ecuador 🇪🇨
➡️ Senegal 🇸🇳
➡️ Paises Bajos 🇳🇱

Grupo B:

Inglaterra

Irán

Estados Unidos

Ganador repechaje europeo (Gales vs. Escocia o Ucrania)

#FinalDraw | Así quedó el Grupo B ➡️ Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

➡️ Irán 🇮🇷

➡️ Estados Unidos 🇺🇸

➡️ Galés/Escocia vs. Ucrania ⭐ Más detalles: https://t.co/vxJiZdUkms pic.twitter.com/ZcHVTvekQX — Publisports (@Deportes_PN) April 1, 2022

Grupo C:

Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia

Grupo D:

Francia

Ganador (Perú vs Australia o Emiratos Árabes Unidos)

Dinamarca

Túnez

Grupo E:

España

Ganador (Costa Rica vs. Nueva Zelanda)

Alemania

Japón

#FinalDraw | Así quedó conformado el Grupo E🏆 Grupo E:

➡️ España 🇪🇸

➡️ Costa Rica/Nueva Zelanda ⭐

➡️ Alemania 🇩🇪

➡️ Japón 🇯🇵 Más detalles: https://t.co/vxJiZdCIXS Sigue la transmisión en nuestras redes sociales y en la radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/3PcnyfMn31 pic.twitter.com/qmjmy3VSgG — Publisports (@Deportes_PN) April 1, 2022

Grupo F:

Bélgica

Canadá

Croacia

Marruecos

#FinalDraw | Grupo F 🏆 ➡️ Bélgica 🇧🇪

➡️ Canadá 🇨🇦

➡️ Marruecos 🇲🇦

➡️ Croacia 🇭🇷 Sigue la transmisión en nuestras redes sociales y en la radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/3Pcnyg3YrB pic.twitter.com/DvVvNFRB9m — Publisports (@Deportes_PN) April 1, 2022

Grupo G:

Brasil

Serbia

Suiza

Camerún

#FinalDraw | Grupo G 🏆 ➡️ Brasil 🇧🇷

➡️ Serbia 🇷🇸

➡️ Suiza 🇨🇭

➡️ Camerún 🇨🇲 Más detalles: https://t.co/vxJiZdUkms Sigue la transmisión en nuestras redes sociales y en la radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/3Pcnyg3YrB pic.twitter.com/vmiXugMc53 — Publisports (@Deportes_PN) April 1, 2022

Grupo H:

Portugal

Ghana

Uruguay

Corea del Sur

#FinalDraw | Grupo H 🏆 ➡️ Portugal 🇵🇹

➡️ Ghana 🇬🇭

➡️ Uruguay 🇺🇾

➡️ Corear del Sur 🇰🇷 Más detalles: https://t.co/vxJiZdUkms Sigue la transmisión en nuestras redes sociales y en la radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/3Pcnyg3YrB pic.twitter.com/QpO8AS8maR — Publisports (@Deportes_PN) April 1, 2022

Detalles sobre el Mundial de Catar 2022

Por primera vez en la historia de la competición, una Copa del Mundo se realizará en otoño en la parte del hemisferio norte del plante, es decir, en los últimos meses del año (noviembre y diciembre).

La competencia dará inicio el 21 de noviembre de 2022 y concluirá el 18 de diciembre de 2022, esto debido a que a mediados de año, las temperaturas en Catar alcanzan los 50° grados y no es posible disputar fútbol bajo estas condiciones climáticas.

Las fechas del torneo

La fase de grupos está pactada para realizarse del 21 de noviembre al 2 de diciembre.

Los octavos de final se realizarán entre el 3 de diciembre y el 6 del mismo mes.

Los cuartos de final se jugarán el 9 y 10 de diciembre

Las semifinales se disputarán el 13 y 14 de diciembre

La final se celebrará el domingo 18 de diciembre.

