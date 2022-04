Japón desea ser la sorpresa en el grupo de la muerte de Catar 2022

El grupo E está a la espera de Costa Rica o Nueva Zelanda para completar a sus participantes, los cuales en el papel, parece que España y Alemania son los favoritos.

Luego de la celebración del sorteo de la Copa del Mundo de Catar 2022, de entre los ocho grupos que fueron conformados, entre los destacado se encuentra el E, el cual es compuesto por España, Alemania, Japón y el ganador del duelo entre Costa Rica y Nueva Zelanda.

El grupo que cuenta con dos campeones del Mundo en lo que va de siglo, con una de los equipos más peligrosos en Rusia 2018, se podría completar con uno de los equipos más destacados en el Mundial de 2014 (Costa Rica) o con el dominador de Oceanía (Nueva Zelanda).

Los favoritos en el grupo son España y Alemania, quienes en el papel buscarán no quedar en segundo puesto para evitar en octavos de final un posible duelo ante Bélgica, país favorito del grupo F.

Ambas selecciones europeas llegan con el orgullo tocado, España, que desde quedar campeona en 2010 ha tenido mermadas participaciones, en 2014, cuando defendía su título cayó en la fase de grupos y en 2018 quedó eliminada en octavos de final ante Rusia en penales.

Ahora con una selección renovada, el cuadro dirigido por Luis Enrique se encuentra en el puesto 7 del ranquin FIFA y tiene las expectativas altas luego de haber llegado a las semifinales de la Eurocopa 2020 y haber disputado la final de la Liga de Naciones 2021.

Del lado alemán, los teutones llegan fuera del Top 10 del ranquin mundial (12) y ya con el fantasma fuera de la “Maldición del Campeón”, ya que, en 2018 se quedaron fuera de la copa en fase de grupos, torneo al que llegaban como vigentes campeones del Mundo.

Similar al caso de España, la selección alemana llega con una nueva generación, la cual cuenta con limitados nombres de aquella selección ganadora del Mundial. Thomas Müller y Manuel Neuer son los campeones que aún entran con frecuencia a las convocatorias.

El combinado asiático, caracterizado por su garra en el terreno de juego, buscará repetir la sorpresa que dio en 2018 cuando puso contra las cuerdas a Bélgica. Hasta el minuto 52, Japón derrotaba 2-0 a los europeos, pero sobre el final del encuentro el duelo se les salió de las manos y sobre el 90+4 un gol de Nacer Chadli los eliminó del campeonato con un 3-2.

Japón a lo largo de los Mundiales nunca ha jugado contra Alemania, España, Nueva Zelanda ni Costa Rica, por lo que será un grupo de duelos inéditos para los asiáticos. Además, el combinado asiático llegó al sorteo en el puesto 23 del Mundo.

🇯🇵 Japan join Group E as the third team! They have been drawn in position E4

📈 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝙍𝙖𝙣𝙠𝙞𝙣𝙜: 23

🏆 𝘽𝙚𝙨𝙩 𝙛𝙞𝙣𝙞𝙨𝙝: Round of 16 (2002, 2010, 2018)

👔 𝘾𝙤𝙖𝙘𝙝: Hajime Moriyasu@JFA | #FinalDraw pic.twitter.com/YMpY7toeq5

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022