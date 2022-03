México y Estados Unidos consiguen su boleto al Mundial de Catar

Por su parte, la Selección de Costa Rica disputará el repechaje intercontinental ante Nueva Zelanda el 13 o 14 de junio en Doha.

Este miércoles se disputó la última jornada de la octagonal final de Concacaf, los cuatro partidos se jugaron a la misma hora donde se conocieron a los últimos dos países clasificados a Catar por parte de esta zona.

México y Estados Unidos cumplieron con los pronósticos y sellaron su pase al Mundial de Catar 2022, los aztecas derrotaron a El Salvador en suelo mexicano, mientras que Estados Unidos cayó ante Costa Rica en suelo costarricense, pero clasificó por mejor diferencia de goles.

Costa Rica, que finalizó en cuarta posición disputará el repechaje intercontinental ante Nueva Zelanda.

Después de que el domingo Canadá se hiciera con el primero de los tres boletos directos disponibles para la región, Estados Unidos y México, cumplieron y se hicieron con los dos pases restantes al Mundial de Catar.

La Selección de México derrotó a El Salvador en el estadio Azteca para asegurar su pase al Mundial de Catar 2022, los aztecas clasifican así a su octavo mundial consecutivo, la última vez que México no estuvo en una Copa del Mundo fue en Italia 1990.

Por su parte, Estados Unidos vuelve a una justa mundialista tras fracasar en 2018 y no lograr su pase al Mundial de Rusia, la selección de las ‘Barras y las Estrellas’ cuenta con una generación dorada y buscarán trascender en la Copa del Mundo de Catar.

Nueva Zelanda derrotó por 5-0 a Islas Salomón este miércoles en Doha en la final de la clasificación de la zona de Oceanía para Catar 2022 y se jugará la clasificación mundialista en un repechaje intercontinental contra Costa Rica, que finalizó cuarto en Concacaf.

Esa repesca, a partido único, se jugará el 13 o 14 de junio en Catar, el país organizador del Mundial.

¡Termina el partido y Costa Rica asegura su lugar en el repechaje intercontinental!

