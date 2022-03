Barcelona vs. Madrid establece récord mundial de asistencia en el fútbol femenino

El Clásico en la Champions Femenina entre Barcelona vs. Real Madrid rompió el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino, un total de 91,553 espectadores asistieron al Camp Nou.

Una nueva era. Barça y Real Madrid protagonizaron un ‘nuevo Clásico’ histórico en un Camp Nou de lujo. El estadio azulgrana batió el récord de asistencia mundial en un partido de fútbol femenino y protagonizó otro de los grandes hitos que quedarán guardados para la historia del fútbol.

Con las gradas del Camp Nou prácticamente llenas, el Barcelona Femenino selló su clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones tras imponerse al Real Madrid (5-2) en un encuentro vibrante al que asistieron 91.553 hinchas, la mayor entrada para un partido femenino en el mundo, según el club.

Culers, the world record for attendance at a women's football match is ours! pic.twitter.com/Hu94A9PXDO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 30, 2022