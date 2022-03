Laporta habla de nuevos fichajes para el Barça y no se plantea el regreso de Messi

El presidente del cuadro azulgrana Joan Laporta habló sobre las posibles incorporaciones para el cuadro azulgrana y confirmó el fichaje de dos jugadores.

A través de una entrevista a la radio catalana “RAC1”, el presidente del FC Barcelona habló de los rumores a las posibles incorporaciones para el cuadro culé y dijo no tener entre sus planes el regreso del astro argentino Lionel Messi.

Laporta confirmó que para la próxima temporada ya tiene dos jugadores fichados, sin desvelar sus nombres comentó que fueron futbolistas que acaban contrato en junio. Desde la prensa internacional se refieren a los fichajes de Franck Kessié y el defensa central del Chelsea Andreas Christensen.

Un fichaje bomba

Sobre un fichaje bomba para el próximo mercado, Laporta dijo que ni Haaland o Mbappé la han transmitido la intención de fichar por el club. “Hoy por hoy, ninguno de los dos me las ha transmitido. Lo que sí que me han llegado son unas condiciones económicas que en ningún caso aceptaremos. Si vienen, será en las limitaciones salariales”, expresó.

De los que se mostró más optimista, pero no dio detalles fueron de las posibles incorporaciones de Mohamed Salah o Robert Lewandowski. “Se dice que quieren venir al Barça, por eso se habla de nosotros. No precisaré nada, porque si hubiese algo, dificultaría la labor de los responsables en la secretaría técnica.

Del que si habló de intento de fichaje fue de Joao Félix, el presidente del Barça dijo que hubo un intento de trueque frustrado con Griezmann en la primera ventana de fichajes de la temporada. “Hubo posibilidad de intercambio con Griezmann, pero no se pudo hacer. A mí me encanta Joao Félix”, dijo Laporta, quien no entró en más detalles en el tema del portugués.

También agregó que tiene en la mira al extremo brasileño del Leeds, Raphinha.

El tema Messi

Laporta le gustaría que el argentino estuviera presenta en la inauguración del nuevo Camp Nou, pero su regreso como jugador culé parece estar muy lejano de suceder, ya que, el presidente del club dice no tener comunicación con el entorno ni con el jugador. “No he recibido ningún mensaje de Leo ni de su entorno para volver”, dijo.

“La verdad es que en estos momentos no nos lo planteamos. Pero Leo es Leo, el mejor jugador del mundo, reconocido además. Merece un respeto como jugador y como persona y en el estado de ánimo que viniera es un ganador pero es algo que no nos planteamos”, concluyó.

*Con información de RAC1

