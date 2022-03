El clásico español en Champions buscará romper récord de público en fútbol femenino

En una llave que domina el FC Barcelona 3-1, azulgranas y merengues esperan un lleno en el Camp Nou para su duelo de vuelta de cuartos de final.

En un partido que se espera sea histórico, FC Barcelona y Real Madrid se ven las caras este miércoles a las 10:45 horas en su duelo de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones europea y se espera que sea el duelo con más público en una competición profesional de fútbol femenino.

El escenario del choque será el Camp Nou (capacidad para 99.000 espectadores) y todo se ha dispuesto para cumplir el objetivo. El club catalán ha ofrecido entradas gratuitas a sus socios y espera un lleno.

“No me imaginaba jugando en el Camp Nou. Me siento muy orgullosa de que el Barça haga esto posible”, celebró en conferencia de prensa la capitana del equipo azulgrana, Alexia Putellas, ganadora del último Balón de Oro.

El Barça, vigente campeón de Europa, tiene la clasificación a semifinales muy encarrilada tras ganar 3 a 1 como visitante en la ida.

El choque es evidentemente de gran rivalidad y el Barça podría conseguir otro éxito sobre el equipo ‘merengue’, tras la reciente victoria 4 a 0 de su equipo masculino en LaLiga en el Santiago Bernabéu.

Este mes, en un partido del campeonato liguero femenino, el Barça ya endosó un 5-0 al Real Madrid.

El miércoles (13:00 horas) también se disputará la vuelta de otra de las eliminatorias de cuartos de final, con el París Saint-Germain recibiendo en el Parque de los Príncipes al Bayern de Múnich.

👀 A 𝑩𝑰𝑮 week ahead in the Women's Champions League!

Who do you want to see progress to the semi-finals? 🤩#UWCL | #MondayMotivation

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) March 28, 2022