VIDEO. Alphonso Davies llora de felicidad al ver a Canadá clasificada a Catar 2022

Alphonso Davies vivió como un aficionado más la clasificación de su selección a una Copa del Mundo, Canadá no iba a un Mundial desde México 1986.

El lateral canadiense Alphonso Davies, quien recién regresa a los entrenamientos con su club, vivió en directo a través de su canas de Twitch el partido entre Canadá y Jamaica, el cual terminó con victoria de los norteamericanos 4-0 y les dio el pase a una Copa del Mundo, torneo al que regresan luego de 36 años de ausencia.

El lateral del Bayern, quien se encuentra alejado de los terrenos de juego desde diciembre, luego haber dado positivo en coronavirus y haber sido diagnosticado con una miocarditis (inflamación cardíaca), recientemente regresó a los entrenamientos, por ende no pudo estar con su combinado nacional en la actual eliminatoria.

“Ustedes no entienden cuanto tiempo nos tomó, no saben las veces que escuché ‘ustedes no lo van a lograr'”, expresó Davies al borde de las lagrimas.

“Esto es por ustedes. Estaremos en un mundial junto a las grandes potencias europeas, contra muchas selecciones increíbles. ¡Lo hicimos!”, añadió el lateral.

Durante la transmisión, el jugador vivió el encuentro como un aficionado más, con saltos gritos, lágrimas estuvo al pendiente del encuentro los 90 minutos, además llamó a su madre, la cual lo felicitó dejando un emotivo momento.

Regresa Canadá a una Copa del Mundo

En el estadio BMO Field de Toronto, con al rededor de 30 mil personas, Canadá obtuvo el primer boleto del octogonal con su goleada 4-0 sobre Jamaica, con tantos de Cyle Larin, al minuto 13, Tajon Buchanan, al 44, Junior Hoilett, al 82, y Adrian Mariappa, al 88 en propia puerta

A la escuadra norteamericana le bastaba con un empate ante la ya eliminada Jamaica en la penúltima jornada de las eliminatorias de la Concacaf para asegurar su presencia en el segundo Mundial de su historia, tras el de México-1986.

Canadá, que suma 28 puntos en 13 jornadas, se asegura así una de las tres plazas de acceso directo al Mundial que ofrece el octogonal de Concacaf, en el que ha sido desde el principio la gran revelación.

*Con información de AFP

