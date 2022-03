VIDEO. Chris ‘El Guapo’ Gutiérrez sumó un nuevo triunfo en la UFC

El guatemalteco noqueó a Danna Batgerel en el segundo round para llevarse la victoria en el UFC Fight Night Columbus.

En cosa de un asalto Chris Gutierrez pasó de una potencial derrota por finalización a encadenar su octava victoria consecutiva.

En la co-estelar de las Preliminares del UFC Fight Night Columbus, el Peso Gallo de raíces guatemaltecas y colombianas se anotó su primera victoria por TKO desde mayo del 2020 acabando con Danaa Batgerel en el segundo round.

Gutierrez conectó un golpe giratorio que le permitió rematar al nativo de Mongolia con ground and pound.

‘El Guapo’ Gutiérrez sigue con su buena racha

Esta es la tercera victoria consecutiva de Gutiérrez (18-4-2), quien permance invicto desde que perdió su debut en UFC en noviembre de 2018. Tiene marca de 6-0-1 en sus últimas siete peleas. Gutiérrez entró en este velada como reemplazo de Montel Jackson , quien se retiró por razones no reveladas.

Gutierrez no pierde desde ser sometido por Raoni Barcelos en The Ultimate Fighter: Heavy Hitters Finale. El talento de Factory X no conoce la derrota en sus últimas siete apariciones sobre el octágono.

Batgerel, que venía de victorias por TKO sobre Kevin Natividad, Brandon Davis y el argentino Guido Cannetti, experimenta su segunda derrota promocional. Su primera había sido en las tarjetas ante Heili Alateng.

