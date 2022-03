¡La Vuelta Bantrab se pinta de azul y blanco! Mardoqueo Vásquez se lleva la cuarta etapa

En una etapa con protagonismo guatemalteco durante las metas volantes y los premios de montaña, Mardoqueo Vásquez cerró mejor y se llevó la cuarta etapa de la Vuelta.

Publicidad

La penúltima etapa de la Vuelta Bantrab comenzó con sus emociones en San Francisco el Alto, Totonicapán, tres metas volantes y cuatro premios de montaña se entregaron en la ruta de 134.2 kilómetros rumbo a Piedra María Tecún, la cual vería como su ganador al nacional Mardoqueo Vásquez.

#VueltaBantrab | ¡Alegría para Guatemala! Así fue la llegada del guatemalteco Mardoqueo Vásquez a la línea de meta de la cuarta etapa de la Vuelta Bantrab 🇬🇹🏁📍 📷: @noel_solis pic.twitter.com/fzVLS0sDKh — Publisports (@Deportes_PN) March 26, 2022

Los nacionales comenzaron dominando la cuarta etapa, la primer meta volante fue liderada por Dorian Monterroso (Decorabaños) y el trío fue completado por Esdras Morales (Hino- One) y Fredy Bulux (Opticas Deluxe).

Morales fue uno de los ciclistas más regulares a lo largo de la carrera, junto a un pelotón de 9 pedalistas, los fugados comenzaron a marcar el ritmo de la competencia a partir de la segunda meta volante, la cual quedó en manos del nacional Henry Sam (Decorabaños).

#VueltaBantrab | ¡Comienzan las fugas! Ya hay 9 fugados en su paso por el Monumento al Migrante en Salcajá 🚴🏻 📍 Sigue la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/3Pcnyg3YrB 📽️ @noel_solis pic.twitter.com/Hb65Fodo9j — Publisports (@Deportes_PN) March 26, 2022

Rumbo al primer premio de montaña en el kilómetro 81.5 Alaska, el pelotón de 9 pasó a ser de 5 y corredores de Quiche y la asociación de Quetzaltenango comenzaron a abandonar el circuito.

Los fugados

A partir del primer premio de montaña, Pablo Alarcón (Canels Pro Cyclinig), Esdras Morales (Hino One), Robingzon Oyola (Team Medellín) y Henry Sam (Decorabaños) fueron los protagonistas por más de 30 kilómetros, estos cuatro ciclistas fugados lograron sacar 3 minutos 55 segundos al pelotón.

Lo complicado de la carrera les hizo perder la distancia a 1 minutos con 28 segundos, pero luego del tercer premio de montaña en el kilometro 126 en Los Encuentros, el pelotón les dio caza y de cara al final de la carrera, los ciclistas estaban en un solo grupo de cara a la meta final.

Mardoqueo Vásquez toca la gloria

En los últimos kilómetros, cuando se esperaba que el líder de la clasificación Jorge Montenegro se llevara la cuarta etapa, el nacional Mardoqueo Vásquez a falta de 4 kilómetros comenzó a tomar la delantera y con segundos de margen ingresó en la meta llevándose la primera vuelta para un pedalista nacional en la actual Vuelta Bantrab.

“No he tenido una buena vuelta, ayer tuve un pinchazo, pero hoy fue una revancha en la Vuelta. Me sentía motivado y preparado. Siempre la he ganado (la etapa) y gracias a Dios tuve las fuerzas y estoy muy contento de llevarme la etapa. Se que se adapta muy bien a mis características como escalador, la saqué cuando faltaban 4 kilómetros y la gané en meta”, expresó el pedalista nacional luego de su triunfo.

Premios Volantes

Primera meta volante km 29 Salcajá – Tercer Paso

Dorian Monterroso (Decorabaños, Guatemala) Esdras Morales (Hino- One, Guatemala) Fredy Bulux (Opticas Deluxe, Guatemala)

#VueltaBantrab | Estos son los resultados de la primera meta volante, Salcajá – Tercer paso 🏁📍 1. Dorian Monterroso (Guatemala)

2. Esdras Morales (Guatemala)

3. Fredy Bulux (Guatemala) Sigue la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/3Pcnyg3YrB pic.twitter.com/OngBm39QN2 — Publisports (@Deportes_PN) March 26, 2022

Segunda meta volante km 53 Salcajá – Sexto Paso

Henry Sam (Decorabaños, Guatemala) Esdras Morales (Hino- One, Guatemala) Fabio Duarte (Team Medellín, Colombia)

#VueltaBantrab | Estos son los resultados de la segunda meta volante, km 53, Salcajá – Sexto paso 2️⃣ 🏁🚴🏻 1. Henry Sam (Guatemala)

2. Esdras Morales (Guatemala)

3. Fabio Duarte (COL) Sigue la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/3Pcnyg3YrB pic.twitter.com/TpS0CpgS3k — Publisports (@Deportes_PN) March 26, 2022

Tercera meta volante km 113 Aldea Pocoxom

Esdras Morales (Hino- One, Guatemala) Robingzon Oyola (Team Medellín, Colombia) Pablo Alarcón (Canels Pro Cycling, Chile) https://twitter.com/Deportes_PN/status/1507794648118534147

Premios de montaña

Primer premio de montaña km. 81.5 Alaska

Henry Sam (Decorabaños, Guatemala) Esdras Morales (Hino- One, Guatemala) Pablo Alarcón (Canels Pro Cycling, Chile)

#VueltaBantrab | Así queda el primerte premio de montaña, km 81.5, Alaska 🏁📍 1. Henry Sam (Guatemala)

2. Esdras Morales (Guatemala)

3. Pablo Alarcón (Chile) Sigue la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/3Pcnyg3YrB pic.twitter.com/nljZ0hPhBO — Publisports (@Deportes_PN) March 26, 2022

Segundo premio de montaña km. 118.5 Pasarela Mojón

Henry Sam (Decorabaños, Guatemala) Robingzon Oyola (Team Medellín, Colombia) Esdras Morales (Hino- One, Guatemala)

#VueltaBantrab | Así queda el segundo premio de montaña, km 118.5, Pasarela Mojón 2️⃣🏁⛰️ 1. Henry Sam (Guatemala)

3. Robigzon Oyola (Colombia)

3. Esdras Morales (Guatemala) Sigue la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/3Pcnyg3YrB pic.twitter.com/EA8o3xjadl — Publisports (@Deportes_PN) March 26, 2022

Tercer premio de montaña km. 126 Los Encuentros

Esdras Morales (Hino- One, Guatemala) Henry Sam (Decorabaños, Guatemala) Robingzon Oyola (Team Medellín, Colombia)

#VueltaBantrab | Así queda el tercer premio de montaña, kilómetro 126. Los Encuentros 3️⃣ 🏁⛰️ 1. Esdras Morales (Guatemala)

2. Henry Sam (Guatemala)

3. Robigzon Oyola (Colombia) Sigue la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/3Pcnyg3YrB pic.twitter.com/XQN6EWgh6q — Publisports (@Deportes_PN) March 26, 2022

*Fotos: Omar Solís

(Visited 393 times, 393 visits today)

Publicidad