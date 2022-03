VIDEO. Portavoz de la F1 confirma que el GP de Arabia continuará pese a los ataques

"Efectuamos varios ataques con drones y misiles balísticos", afirmaron en un comunicado los rebeldes hutíes.

Luego de los ataques en la cercanía del circuito de Jeddah Corniche, obre todo en una instalación petrolera en Yedá, el Gran Premio de Arabia Saudita de Formula 1 podrá continuar “como estaba previsto”, aseguró el promotor del campeonato.

FP2 Classification (60/60 mins)

Leclerc goes quickest, Verstappen not far behind#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/wbexNoEn49

