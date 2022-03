Lo que necesitas saber de la jornada 12 de la octogonal de Concacaf rumbo a Catar 2022

Conoce las previas de los partidos y los horarios del comienzo de la recta final, la cual se aprieta en la zona de repechajes.

La antepenúltima jornada de la octogonal de Concacaf dejará uno de los duelos más esperados de la jornada, México y Estados Unidos se verán las caras en el estadio Azteca para dar un paso decisivo hacia Catar-2022 y Canadá podría festejar ante Costa Rica su regreso al Mundial 36 años después.

