El marfileño Franck Kessie ya habría firmado con el FC Barcelona

Uno de los periodistas más conocidos en temas de fichajes en Europa y diarios españoles informan que Kessié ya ha firmado con el Barça hasta 2026.

Este martes se dio a conocer a través del diario español “Sport” y por el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, que el FC Barcelona y Franck Kessié han llegado a un acuerdo para que el marfileño llegue gratis y firma por los próximos 4 años.

Here we go. After verbal agreement reached days ago, Franck Kessié has signed as new Barcelona player until June 2026 – it’s gonna be four year deal, he joins as free agent from AC Milan. 🔵🔴 #FCB

Kessié will receive €6.5m net salary plus add-ons. Medical already completed. pic.twitter.com/9kFCIPJXn5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2022