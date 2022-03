Manchester City le arrebató el primer lugar de la “Money League” al Real Madrid

Por primera vez en su historia, el Manchester City fue coronado como el club que más ingresos generó en el mundo del fútbol.

La consultora Deloitte colocó por primera vez en la historia al Manchester City como el club que mayor ingresos generó por fútbol y lo colocó liderando la ‘Football Money League’.

El club de la Premier League, que ha salido más fuerte que sus rivales de la crisis sanitaria según esta sociedad auditora británica, se une así a Real Madrid, FC Barcelona y Manchester United, los otros únicos clubes que han ocupado el primer puesto de este ranking desde su creación.

Los ingresos del City se elevaron a 644,9 millones de euros (712 millones de dólares, 541 millones de libras) en la temporada 2020-2021, en un alza del 17%, lo que les elevó del sexto lugar de la clasificación al primero.

El ranking incluye a los 20 clubes que generan más ingresos en el fútbol mundial.

Sin embargo, Deloitte subraya que algunos acuerdos comerciales del City -que representan casi la mitad de los ingresos del club- están sujetos a controversia, ya que un cierto número de patrocinadores clave, como el que patrocina la camiseta y el estadio Etihad, tienen lazos directos con los propietarios del club.

Según la clasificación, los ‘Citizens’ generaron 4,2 millones de euros (4,6 millones de dólares) más que el Real Madrid (2º). El ‘Top 5’ lo completan, por ese orden, Bayern Múnich (3º), Barcelona (4º) y Manchester United (5º).

En total, once clubes ingleses figuran en los veinte primeros puestos, lo que constata el músculo financiero de la Premier League.

El ingreso medio de los 20 clubes de la lista es de 409 millones de euros (451 millones de dólares), con un ligero aumento en relación a la temporada 2019-2020, gracias a la teledifusión de los partidos a puerta cerrada, pero el dato es un 12% inferior al de la temporada 2018-2019 por los efectos de la crisis sanitaria y la ausencia parcial de espectadores.

