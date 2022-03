Xavi: “La presión es la misma. Es un Clásico y queremos ganar”

El técnico del FC Barcelona lamentó la baja de Benzema, pero aseguró que la ausencia del francés no condicionará su planteamiento ante los blancos.

El Real Madrid recibe el domingo al Barcelona en el cierre de la 29ª jornada de la Liga, en un clásico que puede suponer medio campeonato para el líder merengue.

El equipo blanco encabeza la clasificación con 10 puntos de ventaja sobre el Sevilla, segundo clasificado, y 15 sobre Barça y Atlético de Madrid, tercero y cuarto, respectivamente.

Tras cuatro victorias consecutivas en el campeonato español, un nuevo triunfo ante los azulgranas supondría un gran paso para amarrar la corona liguera a falta de nueve jornadas para el final, una vez concluida la actual fecha.

Xavi, habla previo al Clásico ante el Real Madrid

El equipo azulgrana ha pasado de estar noveno en la Liga fuera de puestos europeos cuando se anunció la llegada de Xavi al banquillo azulgrana en noviembre a la tercera posición, aunque alcanzar al líder merengue se antoja complicado.

“El Madrid es camaleónico. No sabes si irá arriba o bloque bajo. No sabemos lo que nos espera. Intentaremos tener mucho la pelota y llevar a cabo nuestro modelo de juego. Jugando en su casa imagino que apretarán arriba todo el partido. Tenemos que estar preparados para todas las facetas del juego”, indicó el técnico catalán.

🗣 Xavi: "Estamos en una dinámica muy buena. Vamos con ilusión y ganas" pic.twitter.com/aqkaJYvV2s — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 19, 2022

Xavi Hernández, también se refirió a la baja de Karim Benzema, quien se perderá el partido por una lesión en la pantorrilla de la pierna izquierda.

“Si no es el mejor 9 de Europa, es de los mejores. Lleva 2 ó 3 años siendo de los mejores 9 del mundo. Su baja no cambia nuestro planteamiento. Imagino que el suyo sí. Es una baja sensible, está claro”, acotó Xavi en conferencia de prensa.

🔴🎙️ XAVI: 🇫🇷⭐️"BENZEMA lleva 2-3 AÑOS siendo de los MEJORES '9' del MUNDO". 👀"Para ellos es una BAJA SENSIBLE, pero nuestro planteamiento no cambia". ¡Estamos en DIRECTO, vente!https://t.co/D7dqcx1x2q pic.twitter.com/y4qWhe2kBT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 19, 2022

El técnico catalán recalcó que la baja de Benzema no cambiará su estilo de juego e irán al Bernabéu por los tres puntos, pero siempre respetando al rival.

“Nuestra idea de juego, con todo el respeto al rival. Intentar demostrar nuestra personalidad. Imponer nuestro juego y tener tranquilidad. Habrá momentos en los que tendremos que tener más calma. Son tres puntos, no es una final”.

“Ganar mañana nos pone en buena posición para alcanzar el primer objetivo, que es meternos en Champions. En el caso de ganar mañana, lo veo remoto igualmente. Nos pondríamos a 12 con un partido menos. La presión es la misma. Es un Clásico y queremos ganar”, indicó Xavi Hernández.

🗣 Xavi: "Nuestra idea es dominar el juego con el balón. Presionar muy alto" pic.twitter.com/YsNnuiHGa6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 19, 2022

Xavi, también afirmó que Piqué tuvo unas pequeñas molestias, pero llegará sin problemas al partido de este domingo (14:00 horas de Guatemala).

“Tiene pequeñas molestias, pero está bien. Podrá jugar y competir mañana”, concluyó.

🗣 Xavi: "Piqué tiene pequeñas molestias pero está bien" pic.twitter.com/2eA3fndOgk — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 19, 2022

