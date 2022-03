Así se disputarán los cuartos de final de la Champions League.

Los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League se disputarán el 5 y 6 de abril.

Este viernes se celebró el sorteo de los cuartos de final de la Champions League en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, dicho sorteo dejó duelos bastantes atractivos se disputarán a partir de la primera semana de abril.

Este sorteo definió los enfrentamientos de cuartos de final y semifinales y también se definió al ‘local administrativo’ para la final de la Champions League que se disputará en Saint-Denis, Paris, Francia el próximo 28 de mayo.

2021/22 quarter-finalists ✅

Who will lift the 🏆 in Paris? Last-8 draw on Friday 🔜#UCLdraw pic.twitter.com/bKuFKKODvE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2022

Así quedaron definidos los cuartos de final

Chelsea vs Liverpool

Manchester City vs. Atlético de Madrid

Villarreal vs. Bayern Munich

Benfica vs. Liverpool

The quarter-finals are set! ✔️ What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

¿Cuándo son los cuartos de final, semifinales y final?

Cuartos de final

5 y 6 de abril: Ida de los cuartos de final.

Ida de los cuartos de final. 12 y 13 de abril: Vuelta de los cuartos de final.

Semifinales

26 y 27 de abril: Ida de las semifinales.

Ida de las semifinales. 3 y 4 de mayo: Vuelta de las semifinales.

Final

La gran final de la Champions League se jugará el sábado 28 de mayo en el Stade de France de Saint-Denis, ubicado al norte de París, y el local se definió en el sorteo que se llevó a cabo este viernes 18 de marzo en Suiza.

Quarter-finals draw 🔜 Each side's head-to-head record against the rest of the last eight…#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2022

