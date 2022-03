Roger Federer realiza donación de 500 mil dólares a niños ucranianos refugiados

"Mi familia y yo estamos horrorizados por las imágenes procedentes de Ucrania. Tenemos el corazón roto", publicó Federer durante el anuncio de la donación.

Uno de los tenistas más galardonados de la historia, Roger Federer, se mostró consternado sobre la situación en Ucrania y por medio de su fundación y redes sociales anunció que realizó una donación de 500 mil dólares para los niños refugiados del país europeo, esto con el fin de que puedan “continuar su escolarización”.

“Mi familia y yo estamos horrorizados por las imágenes procedentes de Ucrania y tenemos el corazón roto por ver a esas personas inocentes tan afectadas. Queremos la paz”, escribió el legendario tenista, actualmente 27º del ranking ATP y alejado de las pistas por problemas físicos, en un mensaje publicado en las redes sociales.

“Unos seis millones de niños ucranianos ya no tienen acceso a la escuela (…) nos gustaría ayudarles para hacer frente a esta experiencia extremadamente traumática”, añadió.

“La Fundación Roger Federer va a ayudar a la asociación War Child Holland con un donativo de 500.000 dólares, para permitir a los niños ucranianos continuar su escolarización”, concluyó la estrella suiza.

Por su parte, la Federación Estadounidense de Tenis (USTA) anunció este viernes que el 10% de lo obtenido por la venta de entradas para el duelo Estados Unidos-Ucrania (15-16 de abril), de clasificación a la fase final de la Billie Jean King Cup (equivalente femenino a la Copa Davis), será destinado a una asociación de apoyo a víctimas de la guerra.

“La USTA dará el 10% de los ingresos por venta de entradas a Ukraine Crisis Relief Fund”, indicó la USTA en un comunicado, en el que anunció también la composición de los dos equipos.

The USTA will donate 10% of the ticket revenue from the event to the Ukraine Crisis Relief Fund by Global Giving, where local sponsors will also make donations.

Read more ➡️: https://t.co/ewVzOc4ozr

— USTA (@usta) March 18, 2022