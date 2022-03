Eintracht Frankurt será el rival del Barcelona en cuartos de final en Europa League

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Europa League, se jugarán el próximo 7 de abril, mientras que la vuelta de cuartos será una semana después, el 14 de abril.

Después de unos apasionantes duelos en octavos de final, ya se conocen los cruces de los cuartos de final de la UEFA Europa League que tienen al FC Barcelona como protagonista.

Los blaugranas sellaron ayer su clasificación tras eliminar al Galatasaray (1-2 en el global) y este viernes conocieron a su rival para cuartos de final y un posible rival en semifinales.

