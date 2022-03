Hora, fecha, dónde ver y seguir el sorteo de los cuartos de final de la Champions League

El sorteo de la Champions League se llevará a cabo este viernes 18 de marzo, en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza.

Con tres clubes cada uno, España (Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal) e Inglaterra (Manchester City, Liverpool, Chelsea) serán el viernes en Nyon (5:00 horas de Guatemala) los protagonistas en el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones europea.

Bayern Múnich y Benfica son los únicos equipos representantes de otros países entre los ocho mejores del torneo estrella del fútbol europeo, donde ya no quedan en liza formaciones de Italia o Francia.

La lista de cuartofinalistas está llena de equipos ilustres y repletos de historia.

Quarter-finals draw 🔜 Each side's head-to-head record against the rest of the last eight…#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2022

¿Dónde seguir el sorteo?

El sorteo de la Champions League se llevará a cabo este viernes 18 de marzo a las 5:00 horas, tiempo de Guatemala, en la sede de la UEFA, en Nyon, Suiza. El sorteo se podrá ver a través de las pantallas de ESPN o Star+ en streaming.

El sorteo definirá los enfrentamientos de cuartos de final y semifinales y también se realizará un sorteo para determinar al ‘local administrativo’ para la final.

En esta fase no hay cabezas de serie y se pueden enfrentar equipos del mismo país.

Quarter-final and semi-final draws: all you need to know 👇#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2022

Equipos clasificados a cuartos de final

Bayern Munich

Liverpool

Manchester City

Real Madrid

Atlético de Madrid

Benfica

Villarreal

Chelsea

2021/22 quarter-finalists ✅

Who will lift the 🏆 in Paris? Last-8 draw on Friday 🔜#UCLdraw pic.twitter.com/bKuFKKODvE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2022

¿Cuándo son los cuartos de final, semifinales y final?

Cuartos de final

5 y 6 de abril: Ida de los cuartos de final.

Ida de los cuartos de final. 12 y 13 de abril: Vuelta de los cuartos de final.

Semifinales

26 y 27 de abril: Ida de las semifinales.

Ida de las semifinales. 3 y 4 de mayo: Vuelta de las semifinales.

Final

La gran final de la Champions League se jugará el sábado 28 de mayo en el Stade de France de Saint-Denis, ubicado al norte de París, y el local será definido en un sorteo que se llevará a cabo el viernes 18 de marzo.

Which team was most impressive over 2 legs? 🤔#UCL pic.twitter.com/JPtyVCzxdl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2022

