Guatemala estaría fuera de competencias del Ciclo Olímpico, según el COG

“La Corte de Constitucionalidad con pleno conocimiento de las ilegalidades cometidas por el Tribunal Electoral del Deporte Federado, durante el proceso eleccionario del Comité Olímpico Guatemalteco, tiene la responsabilidad de emitir una resolución apegada a derecho, que garantice que los atletas guatemaltecos continúen participando en los eventos del ciclo olímpico”, indicó el comunicado del Comité Olímpico Guatemalteco.

La Comisión de Atletas del Comité Olímpico Guatemalteco informa. pic.twitter.com/QKUkPiQeTM — C O G (@COGuatemalteco) March 17, 2022

COG responsabiliza a la Corte de Constitucionalidad

El Comité Olímpico Internacional envió una carta a Gerardo Aguirre, aún presidente del COG, donde indicaban que las elecciones del pasado 9 de octubre no fueron “llevadas a cabo de manera libre y limpia”, por lo que se recomendó anular las elecciones y repetirlas, hasta la fecha las elecciones no se han repetido.

“El Comité Olímpico Internacional ha declarado: “…las elecciones de su Comité Olímpico Nacional (CON), que se realizaron el 09 de octubre del 2021 no fueron llevadas a cabo de una manera libre y limpia, y por consiguiente, se debe considerar todo el proceso eleccionario como nulo y sin efecto, y por lo cual debe repetirse”, indica el comunicado.

En dichas elecciones celebradas en octubre de 2021, el ganador fue el exfutbolista Jorge Rodas, su planilla fue la única que participó, sin embargo el Tribunal del Deporte Federado (TEDEFE), nunca emitió la resolución del ganador oficial, por lo que las elecciones quedaron nulas y el presidente del COG sigue siendo Gerardo Aguirre.

“La inobservancia a las decisiones del Comité Olímpico Internacional y la Carta Olímpica, trae sanciones que dejan fuera a Guatemala del movimiento deportivo olímpico mundial y a una generación de deportistas nacionales sin la oportunidad de hacer realidad sus sueños”, concluye el comunicado publicado por el COG este jueves.

Por el momento, no hay una postura oficial de los atletas guatemaltecos, ni de la Corte de Constitucionalidad sobre el comunicado emitido este jueves por el Comité Olímpico Guatemalteco.

El Comité Olímpico Guatemalteco informa a la opinión pública.#PasiónPorGuatemala #NuestraMetaLosValores pic.twitter.com/81duEqmEiV — C O G (@COGuatemalteco) March 8, 2022

Elecciones del pasado 9 de octubre

El 18 de noviembre en una Asamblea extraordinaria el COG refrendó la posición del COI y nombró a una Comisión de revisión de los estatutos, que serían aprobados el 22 de diciembre. Un día después recibieron el visto bueno del COI.

El 7 de diciembre debía haber tomado posesión la candidatura ganadora encabezada por el ex futbolista Jorge Rodas lo que no se llevó a efecto por la determinación del COI. Ese mismo día se decidió entonces que el anterior Ejecutivo continuara de forma interina para no dejar acéfalo al COG.

Durante su asistencia a la Asamblea General de los Comités Olimpicos Nacionales en la isla de Creta, Grecia, a fines de octubre último, Aguirre había denunciado ante funcionarios del COI una “manipulación polؙítica” cuando se le vetó participar en los comicios del COG por parte del TEDEFE por supuestos problemas con manejos de recursos. De acuerdo al directivo, quedó demostrado que son acusaciones falsas.

El veto de Aguirre propició que la planilla liderada por Rodas fuera la única que se postuló y ganara con nueve votos válidos y 28 nulos, de 37 electores acreditados.

En coincidencia un amparo provisional contra el TEDEFE también impedía al ejecutivo de Rodas tomar posesión al ordenar dejar en suspenso el proceso eleccionario.

A finales de 2021, un Tribunal Constitucional ordenó al TEDEFE una nueva convocatoria de elecciones tras dar trámite definitivo a ese amparo presentado por una miembro del Ejecutivo del COG.

Según el juzgado la decisión se debió a que la planilla encabezada por Rodas fue avalada pese a “no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria para la inscripción de planillas, además de tener incongruencias no subsanadas dentro del expediente de solicitud de inscripción y haber presentado una declaración jurada que contiene hechos falsos que vician todo el procedimiento”.