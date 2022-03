José Manuel Contreras se lleva elogios de Fernando Palomo y Andrés Agulla

Los distinguidos periodistas destacaron la gran actuación del 'Moyo' en el juego ante New York City, donde los cremas cayeron eliminados por el criterio del gol de visita (5-5 en el global).

Por mayor cantidad de goles de visitante, el New York City FC, vigente campeón de la MLS, se clasificó el martes a semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf-2022, pese a perder 4-2 en la vuelta de cuartos de final frente a Comunicaciones en Guatemala.

En un duelo de emociones en la segunda mitad, los neoyorquinos se clasificaron con global de 5-5 tras enfrentar a un aguerrido equipo guatemalteco que no bajó los brazos a pesar de estar dos veces abajo en el marcador.

Por los visitantes marcaron el delantero argentino Valentín Castellanos (32) y el atacante brasileño Talles Magno (57) en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Para Comunicaciones anotaron Andrés Lezcano (45), el defensa Nicolás Samayoa (69), Lynner García (73) y José Contreras (88), pero sus goles fueron insuficientes para revertir la llave y lograr una nueva hazaña en el torneo.

📹 HIGHLIGHTS OF THE GAME! 👇@NYCFC qualifies to the #SCCL22 semifinals! 🥳 pic.twitter.com/tt0bqpb7pB

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 16, 2022