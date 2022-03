“Agradecido con la afición, en ambos juegos nos sentimos como locales”, dijo Contreras

Luego de finalizado el encuentro en el que fue nombrado como el MVP, José Manuel Contreras habló sobre la eliminación de Comunicaciones ante el NYC FC.

Publicidad

José Manuel Contreras, capitán de Comunicaciones, fue nombrado como el jugador del partido ante el New York City FC y fue el futbolista de Comunicaciones que habló en la conferencia de prensa posterior a la eliminación de los albos en Liga de Campeones.

¿Cuáles son las sensaciones del encuentro?

“La verdad quedan sensaciones buenas y a la vez agridulces por no haber podido conseguir el pase. Hicimos un buen juego, fuimos un equipo con mucho coraje y a pesar de ir por debajo del marcador, hasta en dos ocasiones, no nos dimos por vencido”

“Este partido nos demostró que somos capaces de competir contra cualquiera, pero sabemos que tenemos que mejorar para seguir hacia adelante. Creo en la fortaleza del equipo porque cuando se decía que estábamos mal anímicamente por la derrota en el duelo de ida, el partido del fin de semana lo ganamos y hoy tuvimos un buen partido”.

Golazo del Moyo Contreras!

Viejo es el viento y todavía sopla. — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) March 16, 2022

¿Qué mensaje le da a la afición de Comunicaciones?

“La verdad a la gente le debemos agradecer, tanto a los de Guatemala y a los que estuvieron en Connecticut, en ambos juegos nos sentimos como locales. Fueron parte fundamental para ir adelante y tratar de revertir los juegos”.

¿Piensa que fue gol de Juan Corena al 28′?

“Es difícil analizar el gol, no lo he podido ver y ya no podemos hacer nada porque en el VAR no se marcó”.

Ahora a pensar en el torneo local…

“Ya son muchos años de sequía en el torneo nacional y ahora debemos meternos de lleno, sabemos que quedar fuera en liga de Campeones es un golpe duro, per tenemos un lindo reto que no podemos dejar de lado (Clausura 2022)”

“Esto queda en nosotros, no debemos acomodarnos y salir el próximo domingo contra Cobán y manteniendo el ritmo demostrado. Además, sabemos que se deben respetar a los rivales porque siempre vienen a nuestra casa a intentar sacar un buen resultado”

(Visited 260 times, 5 visits today)

Publicidad