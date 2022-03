“Creo que habrá rotación en la plantilla para el juego”, expresó el entrenador del NYC

Con carga de partidos en los últimos días, el técnico noruego del NYC FC Ronny Deila habló sobre posibles rotación para el duelo de vuelta ante Comunicaciones.

El entrenador noruego del New York City FC Ronny Deila habló en la conferencia de prensa previa al duelo entre sus dirigidos y Comunicaciones de este martes a las 18:00 horas, serie la cual es liderada por los campeones de la MLS 3-1.

