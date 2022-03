Messi es abucheado por fanáticos del PSG, tras eliminación de la Champions

A pesar de que los parisinos golearon 3-0 al Bordeaux, los hinchas no olvidan lo ocurrido en el Santiago Bernabéu.

El Parque de los Príncipes recibió a sus jugadores con abucheos, a excepción de Kylian Mbappé, cuyo nombre fue aclamado, este domingo antes del partido de la Ligue 1 ante el Girondins de Burdeos, el primero después de la dolorosa eliminación en Madrid en Liga de Campeones. A pesar de que los parisinos golearon 3-0, los aficionados no olvidan lo ocurrido en el Santiago Bernabéu.

Las mayores andanadas de silbidos fueron dedicadas a Leo Messi y Neymar, decepcionantes contra el Real Madrid (3-1) el pasado miércoles en la vuelta de octavos de Champions. El entrenador argentino Mauricio Pochettino tampoco se libró de los abucheos del público.

Cuando el ‘speaker’ lanzó, según es habitual, los nombres de los jugadores, sólo una pequeña parte del público coreó los apellidos. La mayoría se decantó por los silbidos. Sólo Kylian disfrutó de un sonoro “¡Mbappé!”.

La curva de Auteuil, que alberga a los más fervientes seguidores del PSG, solo estaba parcialmente ocupada al inicio del partido.Esta tribuna también coreó un cántico insultante en lugar del tradicional ‘Allez París Saint-Germain’ (Vamos París Saint-Germain).

El sábado, en un comunicado titulado ‘Dirección dimisión’, el Colecivo Ultras París (CUP) hacía un llamado a “mostrar nuestro descontento, y pedimos a todos los que quieren a club que se unan a nuestras acciones sin violencia”.

Una pancarta con el lema ‘Mbappé en París, Leonardo en la picota”, pidiendo la renovación del contrato del delantero francés, que concluirá en junio, y criticando al director deportivo brasileño Leonardo, fue desplegada en la primera parte del partido. En otra pancarta se podía leer ‘Dirección dimisión’.

🗣️ Luis Suarez on Instagram about Lionel Messi and Neymar:

"As always, football has no memory. I'm always with you! I love you very much!" 😢#Neymar #Messi #Suarez #PSG pic.twitter.com/mvRWr5goce

— Sportskeeda Football (@skworldfootball) March 13, 2022