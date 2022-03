VIDEO. Así fue la charla entre Cristiano Ronaldo y Tom Brady en Old Trafford

"Siempre es un placer y un privilegio compartir algunos pensamientos e ideas con otro GOAT", fue el mensaje de Cristiano Ronaldo en redes sociales tras sostener una charla con el histórico mariscal de campo.

Tom Brady disfrutó en directo del partido entre el Manchester United y el Tottenham y vio el histórico ‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo. Tras el encuentro, el portugués recibió a Brady sobre el césped de Old Trafford y lo hizo en chanclas. La imagen está siendo muy comentada en redes sociales.

El partido de este sábado fue histórico para el astro luso. Cristiano Ronaldo, que en febrero de 2021 superó a Pelé (762) y Josef Bifan (762), no deja de ampliar su leyenda como máximo goleador de la historia del fútbol. 808 tantos le avalan.

🤝🐐🔥 Cristiano Ronaldo and Tom Brady hanging out at Old Trafford after the former scored a brilliant hat trick to be the hero. #MUFC pic.twitter.com/2dJ5MXsoBW

— Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) March 12, 2022