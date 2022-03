El Liverpool le pisa los talones del City gracias a la buena actuación de Luis Díaz y Salah

Salah, quien llegó a su gol número 20 en Premier en la actual temporada, y Luis Díaz, anotador del primer gol, colocan al Liverpool a tres puntos del líder Manchester City.

Con su victoria (2-0) en Brighton este sábado en la 29ª fecha de la Premier League, con un gol del colombiano Luis Díaz, el Liverpool sigue pisando los talones al Manchester City, que visitará el lunes al Crystal Palace londinense.

Con 66 unidades, les ‘Reds’ están a una victoria (3 puntos) del City, mientras que los dos equipos cuentan con el mismo número de partidos (28).

Ante ‘Las Gaviotas’ (13º con 33 puntos), que llegaban de cuatro derrotas consecutivas, los ‘Reds’ olvidaron su pequeño tropiezo sin consecuencias el martes ante el Inter de Milán en Anfield (1-0) en Liga de Campeones, una derrota que no les impidió meterse en cuartos de final.

Los pupilos de Jurgen Klopp sellaron con autoridad su octava victoria consecutiva en la Premier, a pesar que el equipo dirigido por Graham Potter llegó a gozar de alguna ocasión de gol.

En el minuto 19, un pase en profundidad de Joel Matip fue aprovechado por Luis Díaz para enviar de cabeza el balón al fondo de la red adelantándose a la salida del arquero español Robert Sánchez, quien en su movimiento golpeó al colombiano, aunque el VAR decidió que la acción no era merecedora de tarjeta roja.

20' – Diaz beats Sanchez to the ball and gets his head on it to send the ball in. After a VAR check, the goal is given but the Brighton goalkeeper isn't sent off.

— Liverpool FC (@LFC) March 12, 2022