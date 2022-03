VIDEO. La respuesta de Rangnick sobre si Cristiano está contento o no en el Manchester Utd

El técnico alemán fue cuestionado en rueda de prensa sobre la situación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, quien podrá volver el sábado de su lesión.

Cristiano Ronaldo fue uno de los puntos más cuestionados para Ralf Rangnick en la conferencia de prensa del entrenador red este viernes, no solo se preguntó sobre el regreso del portugués para el duelo del sábado contra el Tottenham una vez recuperado de su lesión, sino también si está contento o no en el Manchester United.

#MUFC boss Ralf Rangnick does NOT know if Cristiano Ronaldo is 'happy' at the club 🔴

Rangnick also provides injury updates ahead of clash with #THFC 👇pic.twitter.com/yD1wBpGQzG

