Selvyn Ponciano suspendido un año de toda actividad del futbol federado

El gerente deportivo de Municipal fue reportado en el acta arbitral del partido entre el CSD Concepción y Municipal Femenino el pasado 5 de marzo.

Publicidad

El pasado fin de semana se celebró la actividad de la jornada 5 de la Liga Nacional de Futbol Femenino de Guatemala, donde uno de los duelos llamativos fue el duelo entre el CSD Concepción y Municipal Femenino que finalizó 1-1, en el que la jueza central Kimberly Rebeca López, indicó en el acta arbitral que fue víctima de palabras soeces por parte de Selvyn Ponciano.

Con dicho resultado Municipal se mantiene en el primer puesto del Grupo A1 con 7 unidades, mientras que el CSD Concepción se ubica en la quinta posición con 3 puntos tras 5 jornadas disputadas.

📊Tabla de posiciones

Grupo 🅰

Jornada 5️⃣#CL2022 pic.twitter.com/IYdX3kDZXn — Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala (@LigaNacionalFem) March 8, 2022

Selvyn Ponciano suspendido un año del futbol federado

Este jueves se dio a conocer que el Selvyn Ponciano, gerente deportivo y exfutbolista de Municipal fue suspendido por un año de toda actividad del futbol federado.

Según información del portal Guatefubol.com, que tuvo acceso al acta arbitral del partido entre CSD Concepción y Municipal Femenino, Ponciano insultó a la jueza central del encuentro, Kimberly Rebeca López, palabras que fueron reportadas en el acta.

“Informo que al finalizar el partido, cuando me estaba dirigiendo hacia mi camerino, el Señor Selvyn Ponciano, directivo de Municipal Femenino que se encontraba en el graderío, a quien identifico por que a fungido como delegado de cancha cuando Municipal juega de local, me insulto con palabras soeces diciendo “siempre lo mismo con vos arbitra, sos una mierd*, tu arbitraje igual de pura mierd* como en Xela” “siempre nos queres perjudicar hija de put*”. Estando dentro de mi camerino la puerta se encontraba medio abierta y pude verlo y me señalo con el dedo indice y empezo nuevamente a insultarme diciendo te gusta cagart* en el equipo, lo mismo de Xela otra vez, hija de put*, pero nunca mas nos volves a arbitrar de eso me encargo yo, por que te voy a meter carta otra vez, en un tono amenazante”, se puede leer en el acta arbitral.

Según dio a conocer Guatefutbol.com, Selvyn Ponciano fue suspendido un año de toda actividad del futbol federado, basándose en el acta arbitral a la que tuvieron acceso.

Publinews intentó comunicarse con el Lic. Selvyn Ponciano para conocer su postura sobre la suspensión, pero no respondió al llamado.

(Visited 66 times, 66 visits today)

Publicidad