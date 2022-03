‘Moyo’ Contreras agradece el apoyo de la afición y confía en la remontada

El capitán de crema es optimista para el encuentro de vuelta: "Queremos dar ese golpe de autoridad en Guatemala”, indicó Contreras en conferencia de prensa.

Con un trío de goleadores sudamericanos, el New York City FC venció 3-1 este martes a Comunicaciones en el arranque de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

El argentino Valentín Castellanos abrió el marcador en el minuto 29 para los campeones de la MLS, que vieron cómo el panameño Manuel Gamboa igualaba en el 60 para los cremas.

El también argentino Maximiliano Moralez dio aire a los neoyorquinos con el 2-1 en el 65 y el joven punta uruguayo Santiago Rodríguez firmó el 3-1 final en el 71 en el estadio Pratt & Whitney de East Hartford (Connecticut), donde New York City FC ejerció de local.

⏱ Second half ended!@NYCFC 🗽 defeats @CremasOficial 🔵 on the first leg of the #SCCL22 quarterfinals. pic.twitter.com/Xzndtlg7V5

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 9, 2022