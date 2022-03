Las nuevas elecciones en el COG tendrán un observador del Comité Olímpico Internacional

Luego de anuladas las elecciones ganadas por Jorge Rodas en las que el COG señaló "Ilegalidades por parte del Tedefe", el Comité Olímpico Internacional enviará a un observador para el nuevo proceso electoral.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) hizo pública, este martes, una carta recibida por el Comité Olímpico Internacional (COI), en la cual, se comunica que se enviará un observador para las nuevas elecciones en el COG.

Durante las elecciones solo pudo ser electa la plantilla de Jorge Rodas y su competidor por el puesto sería Gerardo Aguirre, actual presidente del COG, no pudo luchar por su tercera reelección, debido a que no contó con el finiquito para poder ser parte del proceso de elección.

Las nuevas elecciones se llevarán a cabo el próximo 24 de marzo y el COI junto a Panam Sports nombrará a un observador para asistir a la Asamblea General Electiva.

El COG señala “ilegalidades cometidas por el Tedefe”

Ante esto, el COG escribió durante la publicación de la carta enviada por el COI, que la repetición de las elecciones se debe a “las ilegalidades cometidas por el Tribunal del Deporte Federado (Tedefe) en el proceso electora del COG”.

Además, adjuntan el articulo 170, Rectoría y Funcionamiento, de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, en el cual se dice que el COG es una entidad independiente y autónoma, por lo que no puede ser ningún tipo de influencia política, racial, religiosa(…).

De igual manera colocaron el artículo 172 de esta Ley, el cual dice que se debe velar el cumplimiento de las disipaciones del COI y las plasmadas en le Carta Olímpica. A esto, el COG comenta que de incumplir esto “Guatemala puede quedar fuera de las competencias del ciclo olímpico”.

La elección fue anulada previamente

A pesar de haberse celebrada y haber dado como virtual ganador a Jorge Rodas, el 21 de diciembre el Juzgado Decimoquinto de primera Instancia civil, constituido por el Tribunal Constitucional de Amparo, ordenó al Tedefe realizar una nueva convocatoria para las elecciones del COG.

Esto se debió a que el Tribunal dio trámite a un amparo presentado por Claudia Rivera, vocal II de Gerardo Aguirre, impusiera esta acción en contra de los integrantes de la Tedefe. Rivera alegaba que la planilla de Rodas fue inscrita pese a no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Entre las fallas se destaca la inscripción de Edwin Giovanni Gutiérrez Godínez (Vocal III de la plantilla de Rodas), quien no presentó la solvencia que emite el Tribunal de Honor del Comité Olímpico Guatemalteco, requisito para formar parte del proceso. Gerardo Aguirre, a diferencia de Gutiérrez no pudo participar por no tener uno de los requisitos.

¿Por qué no pudo participar Aguirre?

Aguirre no pudo recibir su Constancia de Inexistencia de Reclamación de Cargos (finiquito) a pesar de haberlo solicitado tres veces en 2021, esto se debió a que sus solicitudes fueron rechazadas porque él estaba con una situación jurídica pendiente de solventar ante la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El Tedefe le comunicó a Aguirre que debía solventar su situación para poder participar, pero el presidente no lo pudo conseguir en plazo, y a pesar de de haber enviado un amparo, este ente se lo suspendió de manera definitiva, lo cual no le permitió ser parte de los elegibles al puesto.

César Gonon, presidente de la Tedefe, mencionó, en agosto de 2021, que ante la transparencia solicitada por la Comisión del Deportes del Congreso de la República en las elecciones del deporte federado, los nuevos requisitos para optar a elecciones en el COG y CDAG son el finiquito de la CGC, antecedentes penales y policiacos, entre otros; esto con el fin de inscribir a los candidatos más idóneos. Aguirre no cumplía con los requisitos por la falta del finiquito.

